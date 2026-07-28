Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak'ın Değişimi Ağızları Resmen Açık Bıraktı!

Sosyal medyada paylaşılan son kareleri görenler gözlerine inanamadı. Bir dönem daha kilolu haliyle tanınan oyuncunun verdiği kilolar ve tamamen yenilenen imajı kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada 'Bu gerçekten Burak Şafak mı?', 'Bambaşka biri olmuş.' ve 'İnanılmaz değişmiş.' yorumları peş peşe geldi.

Oyuncunun fit görünümü kadar yüz hatlarındaki belirgin değişim de dikkat çekerken, bu dönüşümün yeni bir proje için yapılıp yapılmadığı da merak konusu oldu. Özellikle geçtiğimiz aylarda kadrosuna dahil olduğu açıklanan GORA 4 GORA filmi nedeniyle bu değişimin rol hazırlığının bir parçası olabileceğini düşünenlerin sayısı da az değildi.

Son dönemde oyuncuların canlandıracakları karakterler için radikal fiziksel değişimlere gitmesine sık sık tanıklık ediyoruz. Burak Şafak'ın kısa sürede geçirdiği bu dikkat çekici dönüşüm de şimdiden yılın en çok konuşulan imaj değişimlerinden biri olmayı başardı.