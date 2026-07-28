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Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak'ın Değişimi Ağızları Resmen Açık Bıraktı!

Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak'ın Değişimi Ağızları Resmen Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.07.2026 - 20:33
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Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle beğeni toplayan Burak Şafak, bu kez oyunculuğuyla değil geçirdiği büyük değişimle gündemde. Verdiği kilolar ve yepyeni imajı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, değişimin yeni projesiyle bağlantılı olup olmadığı da merak konusu oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Burak Şafak, canlandırdığı sert mizaca sahip karakterlerle ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Burak Şafak, canlandırdığı sert mizaca sahip karakterlerle ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Oyunculuk kariyerinde çıkışını 1 Haziran 2016 tarihinde yayın hayatına başlayan fenomen dizi Sıfır Bir ile yapan Şafak, burada hayat verdiği Cabbar karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 

Doğal oyunculuğu ve kendine has duruşuyla dikkat çeken isim, daha sonra birbirinden farklı projelerde yer alarak kariyerini sağlam adımlarla ilerletti. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Avar Alp, Dengeler: Biri Olmak dizisindeki Murat İnan ve Ölümlü Dünya 2 filmindeki Yasin karakterleriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, son olarak reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Kadir Yolcu karakteriyle adından söz ettirdi. 

Genellikle sert, karizmatik ve ağır abi rolleriyle hafızalara kazınan Burak Şafak, özellikle Uzak Şehir'deki performansıyla kariyerinin en dikkat çeken işlerinden birine imza attı.

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda ise kariyeriyle ilgili heyecanlandıran bir gelişmeyle gündeme gelmişti.

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda ise kariyeriyle ilgili heyecanlandıran bir gelişmeyle gündeme gelmişti.

Cem Yılmaz, uzun süredir merakla beklenen GORA 4 GORA filminin hazırlık sürecinde Burak Şafak'ın kadroya katıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. 

Elinde filmin senaryosuyla Burak Şafak'la verdiği pozu paylaşan Cem Yılmaz, gönderisine 'Hayırlı olsun sevgili kardeşim Burak Şafak. GORA Askeri İthalat Birimi tarafından KA-ÇI-RIL-DIIIN.' notunu düşmüştü. O dönem yalnızca Ozan Güven'in de kadroda yer alacağı açıklanırken, Burak Şafak'ın sürpriz transferi sosyal medyada büyük heyecan yaratmıştı. Paylaşımın ardından oyuncunun yüz hatları, GORA evreninin unutulmaz karakterlerinden Rendroy ile kıyaslanmış; özellikle rahmetli Erdal Tosun'u andıran görüntüsü nedeniyle filmde o karaktere gönderme niteliğinde bir rolle karşımıza çıkabileceğine dair çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. 

Sıfır Bir'deki Cabbar karakteriyle tanınan bir oyuncunun Cem Yılmaz'ın GORA evrenine dahil olması ise sosyal medya kullanıcılarından 'Helal olsun, kariyerinde büyük sıçrama yaptı.' yorumlarını beraberinde getirmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gelecek dönemde adını yeni projelerle daha sık duyacağımız düşünülen Burak Şafak, bu kez oyunculuğuyla değil, geçirdiği büyük değişimle gündeme oturdu.

Gelecek dönemde adını yeni projelerle daha sık duyacağımız düşünülen Burak Şafak, bu kez oyunculuğuyla değil, geçirdiği büyük değişimle gündeme oturdu.

Sosyal medyada paylaşılan son kareleri görenler gözlerine inanamadı. Bir dönem daha kilolu haliyle tanınan oyuncunun verdiği kilolar ve tamamen yenilenen imajı kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada 'Bu gerçekten Burak Şafak mı?', 'Bambaşka biri olmuş.' ve 'İnanılmaz değişmiş.' yorumları peş peşe geldi. 

Oyuncunun fit görünümü kadar yüz hatlarındaki belirgin değişim de dikkat çekerken, bu dönüşümün yeni bir proje için yapılıp yapılmadığı da merak konusu oldu. Özellikle geçtiğimiz aylarda kadrosuna dahil olduğu açıklanan GORA 4 GORA filmi nedeniyle bu değişimin rol hazırlığının bir parçası olabileceğini düşünenlerin sayısı da az değildi. 

Son dönemde oyuncuların canlandıracakları karakterler için radikal fiziksel değişimlere gitmesine sık sık tanıklık ediyoruz. Burak Şafak'ın kısa sürede geçirdiği bu dikkat çekici dönüşüm de şimdiden yılın en çok konuşulan imaj değişimlerinden biri olmayı başardı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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