Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak'ın Değişimi Ağızları Resmen Açık Bıraktı!
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Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle beğeni toplayan Burak Şafak, bu kez oyunculuğuyla değil geçirdiği büyük değişimle gündemde. Verdiği kilolar ve yepyeni imajı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, değişimin yeni projesiyle bağlantılı olup olmadığı da merak konusu oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Burak Şafak, canlandırdığı sert mizaca sahip karakterlerle ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.
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Başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda ise kariyeriyle ilgili heyecanlandıran bir gelişmeyle gündeme gelmişti.
Gelecek dönemde adını yeni projelerle daha sık duyacağımız düşünülen Burak Şafak, bu kez oyunculuğuyla değil, geçirdiği büyük değişimle gündeme oturdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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