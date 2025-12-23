Rendroy'a Benzerliği Dikkat Çekti: Cem Yılmaz, GORA 4 GORA'nın Kadrosuna Sıfır Bir'in Cabbar'ını Dahil Etti!

2004 yılında G.O.R.A filmiyle hepimizin aklını başından alan Cem Yılmaz, G.O.R.A'dan sonra birçok imza projeye imza atsa da hiçbiri G.O.R.A'nın verdiği tadı tam anlamıyla verememişti.

G.O.R.A, Türk sinema izleyicisi için her zaman bir efsane olarak kaldı ve yenisinin bir gün çekilip çekilmeyeceği de merak konusuydu.

Mayıs ayında, 'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' notunu düştüğü bir paylaşım yapan Cem Yılmaz, GORA 4 GORA isimli bir devam filmi çekeceğini duyurmuş ve Netflix'te yayınlanacağını açıklamıştı.

Üstelik filmin konusu hakkında da konuşmuştu.