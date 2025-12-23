onedio
Rendroy'a Benzerliği Dikkat Çekti: Cem Yılmaz, GORA 4 GORA'nın Kadrosuna Sıfır Bir'in Cabbar'ını Dahil Etti!

Lila Ceylan
23.12.2025 - 18:21

Heyecanla beklenen G.O.R.A'nın devam filmi GORA 4 GORA'ya Sıfır Bir'den transfer yapıldı. Cem Yılmaz, 'Cabbar' Burak Şafak'ı kadroya dahil ettiğini duyurdu!

Genç oyuncunun yeni projesi 'Helal olsun' dedirtirken, rahmetli Erdal Tosun'un hayat verdiği efsane karakter Rendroy'a benzerliği de 'Acaba mı?' dedirtti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yaklaşık 7 ay önce Cem Yılmaz'dan yıllardır beklenen o haber gelmişti!

2004 yılında G.O.R.A filmiyle hepimizin aklını başından alan Cem Yılmaz, G.O.R.A'dan sonra birçok imza projeye imza atsa da hiçbiri G.O.R.A'nın verdiği tadı tam anlamıyla verememişti. 

G.O.R.A, Türk sinema izleyicisi için her zaman bir efsane olarak kaldı ve yenisinin bir gün çekilip çekilmeyeceği de merak konusuydu. 

Mayıs ayında, 'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' notunu düştüğü bir paylaşım yapan Cem Yılmaz, GORA 4 GORA isimli bir devam filmi çekeceğini duyurmuş ve Netflix'te yayınlanacağını açıklamıştı.

Üstelik filmin konusu hakkında da konuşmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir gönderi paylaşan Cem Yılmaz, genç oyuncu Burak Şafak!ı paylaştı.

Elinde GORA 4 GORA senaryosu tutan Cem Yılmaz, Sıfır Bir dizisinden tanınan Burak Şafak'la verdiği pozun altına, 'Hayırlı olsun sevgili kardeşim Burak Şafak. GORA Askeri İthalat Birimi tarafından KA-ÇI-RIL-DIIIN' notunu düştü. 

Şu ana dek yalnızca Ozan Güven'İn de kadroda yer aldığı öğrenilmişti.

Burak Şafak'ın siması, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından efsane karakter Rendroy'a benzetildi.

Rahmetli Erdal Tosun'a benzerliğiyle dikkat çeken Burak Şafak'ın, filmin bir noktasında veya tamamında Rendroy'u temsilen rol alacağı düşünüldü! 

Ayrıca Burak Şafak'ın Sıfır Bir'in Cabbar'ından Cem Yılmaz filmine yaptığı zıplayış, 'Helal olsun' dedirtti.

Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
