Rendroy'a Benzerliği Dikkat Çekti: Cem Yılmaz, GORA 4 GORA'nın Kadrosuna Sıfır Bir'in Cabbar'ını Dahil Etti!
Heyecanla beklenen G.O.R.A'nın devam filmi GORA 4 GORA'ya Sıfır Bir'den transfer yapıldı. Cem Yılmaz, 'Cabbar' Burak Şafak'ı kadroya dahil ettiğini duyurdu!
Genç oyuncunun yeni projesi 'Helal olsun' dedirtirken, rahmetli Erdal Tosun'un hayat verdiği efsane karakter Rendroy'a benzerliği de 'Acaba mı?' dedirtti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 7 ay önce Cem Yılmaz'dan yıllardır beklenen o haber gelmişti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir gönderi paylaşan Cem Yılmaz, genç oyuncu Burak Şafak!ı paylaştı.
Burak Şafak'ın siması, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından efsane karakter Rendroy'a benzetildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın