Oylama Başladı: Türk Dil Kurumu, 2025 Yılını Karşılayan Kelime/Kavram Anketini Açtı!
Türk Dil Kurumu, 2025 yılını karşılayan kelime veya kavram için oylama başlattı. Anket açan Türk Dil Kurumu yılın kelimesi için ilginç ve güçlü önerilerde bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk Dil Kurumu, her sene olduğu gibi bu sene de, 2025'in bitişine sayılı günler kala yılın kelimesini seçmek için oylama başlattı!
Peki "2025 Yılını Karşılayan Kelime / Kavram" sizce hangisi?
Vicdani körlük 😥
Bence “etkin pişmanlık” olsun