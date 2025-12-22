onedio
Oylama Başladı: Türk Dil Kurumu, 2025 Yılını Karşılayan Kelime/Kavram Anketini Açtı!

Oylama Başladı: Türk Dil Kurumu, 2025 Yılını Karşılayan Kelime/Kavram Anketini Açtı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
22.12.2025 - 23:48

Türk Dil Kurumu, 2025 yılını karşılayan kelime veya kavram için oylama başlattı. Anket açan Türk Dil Kurumu yılın kelimesi için ilginç ve güçlü önerilerde bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk Dil Kurumu, her sene olduğu gibi bu sene de, 2025'in bitişine sayılı günler kala yılın kelimesini seçmek için oylama başlattı!

TDK ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle yapılan ankette, 2025’in kelimesi/kavramı’nı belirlemek için beş kelime halk oylamasına açıldı!

TDK’nın anlamlarıyla birlikte açıkladığı beş kelime şöyle:  

  • 'Dijital Vicdan': Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemi.

  • 'Vicdani Körlük': Birey ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması.

  • 'Çorak': Kısır toprak anlamındaki kelime; manevi dünyadan küresel ısınma kaynaklı susuzluğa kadar geniş kapsamlıdır.

  • 'Eylemsiz Merhamet': İyi niyete rağmen duygusal farkındalık ile sorumluluk alma arasındaki boşluğu görünür kılan ifade.

  • 'Tek Tipleşme': Bireylerin dil, düşünce, estetik ve mekan tercihleri açısından birbirine benzemesi durumu.

Peki "2025 Yılını Karşılayan Kelime / Kavram" sizce hangisi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
muhammed ju

Vicdani körlük 😥

sedat

Bence “etkin pişmanlık” olsun