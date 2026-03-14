Trabzon’da Cemaate Kızan İmam Çileden Çıktı, Namaz Kıldırmadı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2026 - 15:01

Trabzon’da bir camide Cuma hutbesi sırasında cemaatin cep telefonlarıyla ilgilendiğini gören imam çileden çıktı. “Elinizde cep telefonu... Sizin kıldığınız namaz da kabul olmuyor.Kıldırmıyorum namazı” sözleriyle cemaate kızan imam, hutbeyi terk etti.

Trabzon'da bir imam Cuma hutbesi sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki gösterdi. Çileden çıkan imam “Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi” sözleriyle tepki gösterdi, hutbeyi terk etti.

İmam şu ifadeleri kullandı:

“Hutbeyi dinlemek farzdır. Farza uyacaksınız. Camiye geliyorsunuz ama hutbeyi dinlemiyorsunuz. Ben canlı yayın yapayım, sizin Cuma'ya da gelmenize gerek yok, canlı yayından evinizden beni izlersiniz, oradan Cumanızı kılarsınız! Güya Müslümansınız, Müslümanlıkla alakalı bir şey demiyorsunuz, Müslümanlığı bilmiyorsunuz! Camiye geliyorsunuz, hutbe dinlemek farzdır, farza uyacaksınız. Sonra da ‘Elhamdülillah Müslümanım’ diyorsunuz ama Müslümanlığın gereğini yerine getirmiyorsunuz.

Elinizde cep telefonu... Hâlâ elinizde duruyor telefonlar... Farzı terk ediyorsunuz, sizin kıldığınız namaz da kabul olmuyor. Bu şekilde Cumanız da kabul olmuyor. Sonra 'Hoca kızıyor'... Ben size doğru yolları gösteriyorum, Allah'ın dediğini söylüyorum size. Hutbeyi dinlemek farzdır! Sizin namazınız da kabul olmuyor... Kılmıyorum namazı! Hutbe de okumuyorum! Terk edin camiyi gidin ya! Sizle mi uğraşacağım?”

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
