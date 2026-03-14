Trabzon’da Cemaate Kızan İmam Çileden Çıktı, Namaz Kıldırmadı

Trabzon’da bir camide Cuma hutbesi sırasında cemaatin cep telefonlarıyla ilgilendiğini gören imam çileden çıktı. “Elinizde cep telefonu... Sizin kıldığınız namaz da kabul olmuyor.Kıldırmıyorum namazı” sözleriyle cemaate kızan imam, hutbeyi terk etti.
Cemaate kızan imam, "Kıldırmıyorum namazı" diyerek hutbeyi terk etti.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
