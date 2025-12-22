Çağla Şıkel'den Oğlu Uzay'la İlgili Yersiz Yoruma Kapak Gibi Cevap!
İlk kitabı 'Sen Hala Annenin Kızısın' kitabının davetinde oğulları Kuzey ve Uzay'la boy gösteren Çağla Şıkel, oğullarıyla verdiği röportaja yersiz bir yorum bırakan kullanıcıya jet hızıyla cevap verdi.
Son birkaç senedir, her sabah NOW ekranlarında izlediğimiz, her ödül töreninin vazgeçilmez sunucusu Çağla Şıkel, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden.
Geçtiğimiz günlerde ilk kitabının davetinde oğullarıyla boy gösteren Çağla Şıkel, yine oğullarıyla arasındaki diyalogla dikkat çekti.
Bunu gören Çağla Şıkel, kibarlığı ve zarafetini koruyarak, oğlu hakkındaki yersiz yoruma oldukça yerinde bir cevap verdi.
