Çağla Şıkel'den Oğlu Uzay'la İlgili Yersiz Yoruma Kapak Gibi Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.12.2025 - 20:54

İlk kitabı 'Sen Hala Annenin Kızısın' kitabının davetinde oğulları Kuzey ve Uzay'la boy gösteren Çağla Şıkel, oğullarıyla verdiği röportaja yersiz bir yorum bırakan kullanıcıya jet hızıyla cevap verdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son birkaç senedir, her sabah NOW ekranlarında izlediğimiz, her ödül töreninin vazgeçilmez sunucusu Çağla Şıkel, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden.

Emre Altuğ ile evliliğini oldukça medeni bir şekilde bitiren Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'la düşkünlüğünü her hareketinden belli ediyor.

Her anne gibi hayatının merkezine çocuklarını koyan iki erkek annesi Çağla Şıkel, zaman zaman oğullarıyla ilgili tatlı açıklamalarıyla dikkat çekiyor. 

Her yere oğullarıyla giden ve çocuklarıyla kurduğu bağ ile hayranlık uyandıran Çağla Şıkel, şimdilerde 7 Kocalı Hürmüz performansı ve yeni kitabı, 'Sen Hala Annenin Kızısın' ile gündemde.

Geçtiğimiz günlerde ilk kitabının davetinde oğullarıyla boy gösteren Çağla Şıkel, yine oğullarıyla arasındaki diyalogla dikkat çekti.

Bunu gören Çağla Şıkel, kibarlığı ve zarafetini koruyarak, oğlu hakkındaki yersiz yoruma oldukça yerinde bir cevap verdi.

Oğlunun 'çocuk kalbinde böyle bir niyetinin olmadığını' vurguladı.

