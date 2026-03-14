MEB ve İçişleri Bakanlığı Okul Kayıtlarında Yeni Düzenleme İçin Çalışma Yapıyor

Türkiye’de 2009-2010 eğitim öğretim yılından bu yana okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden otomatik yapılıyor. Ancak bazı velilerin kayıt öncesinde ikametgâh adresini değiştirerek ya da belirli okullara bağış yaparak sistemi aşabildiği belirtiliyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için okul kayıtlarına yönelik farklı bir sistem üzerinde çalıştıklarını ve bu konuda İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini ifade etmişti.