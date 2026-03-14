MEB ve İçişleri Bakanlığı Okul Kayıtlarında Yeni Düzenleme İçin Çalışma Yapıyor

MEB ve İçişleri Bakanlığı Okul Kayıtlarında Yeni Düzenleme İçin Çalışma Yapıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2026 - 22:49

Sahte adresle okul kaydı yapılmasını engellemek için Millî Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yeni bir denetim sistemi hazırlıyor. Velilerden geçmişe dönük fatura talep edilmesi de gündemde.

Reklam

Yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor.

Yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor.

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarında velilerin okul seçme girişimlerini önlemek için yeni bir düzenleme hazırlandığı öne sürüldü. Nefes gazetesine göre Millî Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, sahte adresle kayıt yapılmasını engelleyecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Okul kaydı için adres değiştirmenin önüne geçilecek.

Okul kaydı için adres değiştirmenin önüne geçilecek.

Türkiye’de 2009-2010 eğitim öğretim yılından bu yana okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden otomatik yapılıyor. Ancak bazı velilerin kayıt öncesinde ikametgâh adresini değiştirerek ya da belirli okullara bağış yaparak sistemi aşabildiği belirtiliyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için okul kayıtlarına yönelik farklı bir sistem üzerinde çalıştıklarını ve bu konuda İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini ifade etmişti.

Geçmişe dönük fatura istenecek.

Geçmişe dönük fatura istenecek.

Nefes’in aktardığına göre Meclis kulislerinde gündeme gelen yöntemlerden biri, kayıt yaptıracak öğrencinin velisinden geçmişe dönük fatura talep edilmesi. Böylece bildirilen adresin gerçekten kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi amaçlanıyor.

Kulislerde konuşulan bir diğer seçeneğe göre ise adres bilgilerinin sistemle uyuşmaması durumunda, okul bağışı yapılsa bile kayıt işleminin gerçekleştirilmesine izin verilmeyebilir.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bazı okullarda sınıf mevcutlarının 15-16 öğrenciye kadar düşerken, bazı okullarda 40-45’e ulaştığını belirterek kayıt sisteminde dengesizlikler yaşandığını ifade etmişti.

Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Reklam
