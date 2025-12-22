onedio
Bal Yanak Mina: Kızıyla İkinci Yılbaşına Girmeye Hazırlanan Eda Ece, Duygusala Bağladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.12.2025 - 18:07

2026'ya girmeye sayılı gün kala geçmişe giden Eda Ece, kızı Mina'yla duygusala bağladı. Geçtiğimiz sene yılbaşı ağacının önünde çektirdikleri pozu paylaştı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir süre önce Mina ismini verdiği kızına kavuşan, kariyerine de annelik molası veren Eda Ece'ye hasret kalmıştık.

Türkiye'nin yüksek prodüksiyonlu ilk dikey dizisi olan Yeni Nesil Aile'yle geri dönen Eda Ece, Instagram'da yayınlanan kısa bölümlerden oluşan diziyle yine yüzlerimize koca bir tebessüm yerleştirmeyi başardı!

Fakat Yasak Elma'da Yıldız karakteriyle resmen bütünleşen ve her bir repliğiyle Türk televizyon tarihine adını altın harflerle kazıtan Eda Ece, kalbimizin bir yerinde hep 'kraliçe' Yıldız Argun olarak kaldı.

Özel hayatıyla da daima tüm gözleri üzerine çeken Eda Ece, uzunca bir süre basketbolcu Buğrahan Tuncer'le aşk yaşadı. 2023 Haziran'da ise 'Sonsuza dek evet' demiş, ünlülerin dolup taştığı, o seneye imzasını bırakan bir düğünle dünyaevine girmişti.

Görkemli ve gösterişli düğünün hemen ardından bir bebek beklediklerini öğrenmiştik!

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in Mina İpek ismini verdiği kızları 4 Nisan 2024'te aramıza katıldı. 

Yakında 2 yaşına girecek olan minik Mina'nın yüzünü hala tam anlamıyla göremedik ama Eda Ece'nin paylaşımlarından dünya güzeli bir bebek olduğuna kanaat getirdik!

Mina göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü, yılın sonuna günler kala Eda Ece'yi duygusallığa sürükledi!

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz sene eşi Buğrahan Tuncer ve kızı Mina'yla yılbaşı ağacının önünde çektirdiği pozu paylaşan Eda Ece paylaşımına, '1 senede ne kadar büyümüşsün Minoşummmmm benim yesinn onu annessiiiiii yesin onu babasııııııııı🥲' notunu düştü.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
