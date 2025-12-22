Bal Yanak Mina: Kızıyla İkinci Yılbaşına Girmeye Hazırlanan Eda Ece, Duygusala Bağladı!
2026'ya girmeye sayılı gün kala geçmişe giden Eda Ece, kızı Mina'yla duygusala bağladı. Geçtiğimiz sene yılbaşı ağacının önünde çektirdikleri pozu paylaştı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir süre önce Mina ismini verdiği kızına kavuşan, kariyerine de annelik molası veren Eda Ece'ye hasret kalmıştık.
Görkemli ve gösterişli düğünün hemen ardından bir bebek beklediklerini öğrenmiştik!
Mina göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü, yılın sonuna günler kala Eda Ece'yi duygusallığa sürükledi!
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
