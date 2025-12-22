Bal Yanak Mina: Kızıyla İkinci Yılbaşına Girmeye Hazırlanan Eda Ece, Duygusala Bağladı!

Türkiye'nin yüksek prodüksiyonlu ilk dikey dizisi olan Yeni Nesil Aile'yle geri dönen Eda Ece, Instagram'da yayınlanan kısa bölümlerden oluşan diziyle yine yüzlerimize koca bir tebessüm yerleştirmeyi başardı!

Fakat Yasak Elma'da Yıldız karakteriyle resmen bütünleşen ve her bir repliğiyle Türk televizyon tarihine adını altın harflerle kazıtan Eda Ece, kalbimizin bir yerinde hep 'kraliçe' Yıldız Argun olarak kaldı.

Özel hayatıyla da daima tüm gözleri üzerine çeken Eda Ece, uzunca bir süre basketbolcu Buğrahan Tuncer'le aşk yaşadı. 2023 Haziran'da ise 'Sonsuza dek evet' demiş, ünlülerin dolup taştığı, o seneye imzasını bırakan bir düğünle dünyaevine girmişti.