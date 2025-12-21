O Ses Türkiye Yılbaşı Jürileri Belli Oldu: Daha Önce Hiç Jüri Olmayan İki Sürpriz İsim Var!

Gupse Özay'a teklif gittiği dedikodusu dolaşmış fakat netlik kazanan bir durum olmamıştı.

Birsen Altuntaş, geçtiğimiz dakikalarda O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jürisinin kesinleştiğini duyurdu.

Gupse Özay'ın teklifi kabul ettiği, ikinci sürpriz ismin ise Giray Altınok olduğu ortaya çıktı. Demirbaşlarımız arasında ise tabii ki Hadise ve son birkaç sezonda hasret kaldığımız Murat Boz'un yer alacağı öğrenildi.

Bizi hem kahkaha hem de müzik dolu bir gecenin beklediği kesin!