Haberler
TV
O Ses Türkiye Yılbaşı Jürileri Belli Oldu: Daha Önce Hiç Jüri Olmayan İki Sürpriz İsim Var!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
21.12.2025 - 23:13

Yılbaşını evde geçirecek olanların heyecanla beklediği O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel jürileri nihayet belli oldu! Kadroda iki demirbaş, iki sürpriz isim var!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yılbaşını evde de geçirsek dışarıda da aklımızın bir yanı hep O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde kalıyor!

Her sene birbirinden ünlü isimlerin jüri karşısına binbir türlü hazırlıkla çıktığı ve şarkı söylediği gece, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşüyor. 

Sene boyunca hayranlıkla izlediğimiz kişileri, yılı kapattığımız son gecede bizler için şarkılar söylerken görünce ayrı bir keyfileniyor, e haliyle 31 Aralık'a sayılı gün kala heyecanlanıyoruz da!

Her sene farklı yılbaşı jürilerine şahitlik ediyoruz fakat bazı demirbaşlar hep oracıkta yer alıyor. Geçtiğimiz sene de demirbaşlardan Beyazıt Öztürk, Hadise ve Gökhan Özoğuz kadroda yer almış, sürpriz olarak da Ezgi Mola gelmişti hatırlarsanız!

Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde kimlerin jüri olacağı haftalardır tartılışıyordu.

Gupse Özay'a teklif gittiği dedikodusu dolaşmış fakat netlik kazanan bir durum olmamıştı. 

Birsen Altuntaş, geçtiğimiz dakikalarda O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jürisinin kesinleştiğini duyurdu. 

Gupse Özay'ın teklifi kabul ettiği, ikinci sürpriz ismin ise Giray Altınok olduğu ortaya çıktı. Demirbaşlarımız arasında ise tabii ki Hadise ve son birkaç sezonda hasret kaldığımız Murat Boz'un yer alacağı öğrenildi. 

Bizi hem kahkaha hem de müzik dolu bir gecenin beklediği kesin!

