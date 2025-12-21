onedio
Hakkında Yakalama Kararı Çıkmıştı: Şevval Şahin'in "Döneceğim" Açıklamasında Samimi Olmadığı Ortaya Çıktı!

21.12.2025 - 20:52

Geçtiğimiz günlerde ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunu ikinci ayağı kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin, en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini söylemişti. 

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Şevval Şahin'in 'döneceğim' açıklamasında samimi olmadığı ortaya çıktı. Buyurun, detayları beraber ineleyelim. 

Kaynak: Habertürk

18 Aralık'ta, 8 Ekim'de ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ikinci ayağı gerçekleşmişti.

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak sabahın ilk saatlerinde evlerinden alınarak gözaltına alınırken, gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamamıştı.

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, kan ve saç örneği verdikten sonra Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılmış ve serbest bırakılmıştı.

Bununla beraber, yurt dışında olan Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakkında çıkan yakalama kararını geç gören ve bunun üzerine bir açıklamada bulunan Şevval Şahin, 'Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum.' ifadelerini kullandı.

Fakat gerçek yeni ortaya çıktı!

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Şevval Şahin'in 'Türkiye'ye döneceğim' açıklamasında pek de samimi olmadığı ortaya çıktı. 

Çalışkan'ın haberine göre Şevval Şahin'in açıklamayı yaptığı gün, Miss Turkey yarışmasının jüri koltuğunda oturmak üzere İstanbul'a gelmesi gerekiyordu. Şevval Şahin, hakkındaki yakalama kararını öğrendikten sonra İstanbul'a gelişini iptal etti!

Şevval Şahin'in adı; Miss Turkey'in jüri bülteninde geçerken, final gecesi bülteninde geçmedi...

