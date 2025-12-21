Hakkında Yakalama Kararı Çıkmıştı: Şevval Şahin'in "Döneceğim" Açıklamasında Samimi Olmadığı Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz günlerde ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunu ikinci ayağı kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin, en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini söylemişti.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Şevval Şahin'in 'döneceğim' açıklamasında samimi olmadığı ortaya çıktı. Buyurun, detayları beraber ineleyelim.
18 Aralık'ta, 8 Ekim'de ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ikinci ayağı gerçekleşmişti.
Fakat gerçek yeni ortaya çıktı!
