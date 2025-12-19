Yasaklı Madde Operasyonu Kapsamında Hakkında Yakalama Kararı Çıkan Şevval Şahin'den İlk Açıklama
18 Aralık günü ünlülerin adının geçtiği uyuşturucu operasyonunun ikinci ayağı düzenlendi. Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamadı. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli’nin ise yurt dışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı.
Adli Tıp Kurumuna sevk edilen oyuncu İrem Sak, Aleyna Tilki ve sosyal medyan fenomenleri Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, yapılan testlerin ardından serbest bırakıldı. Yurt dışında bulunduğunu doğrulayan Şevval Şahin'den ilk açıklama geldi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 18 Aralık günü dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yurt dışında olduğu belirlenen Şevval Şahin hakkında çıkan yakalama kararının ardından paylaşımda bulundu.
