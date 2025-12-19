onedio
Yasaklı Madde Operasyonu Kapsamında Hakkında Yakalama Kararı Çıkan Şevval Şahin'den İlk Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.12.2025 - 15:10

18 Aralık günü ünlülerin adının geçtiği uyuşturucu operasyonunun ikinci ayağı düzenlendi. Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamadı. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli’nin ise yurt dışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. 

Adli Tıp Kurumuna sevk edilen oyuncu İrem Sak, Aleyna Tilki ve sosyal medyan fenomenleri Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, yapılan testlerin ardından serbest bırakıldı. Yurt dışında bulunduğunu doğrulayan Şevval Şahin'den ilk açıklama geldi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 18 Aralık günü dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün de bulunduğu toplam 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Yapılan tespitlerde Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin yurt dışında olduğu belirlenirken; Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

Operasyon kapsamında ayrıca İrem Sak, Danla Bilic ve Aleyna Tilki gözaltına alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunun detaylarından bahsetmiştik:

Yurt dışında olduğu belirlenen Şevval Şahin hakkında çıkan yakalama kararının ardından paylaşımda bulundu.

“Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere’ye gelmiştim.

Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum.

Sevgiler herkese.” şeklinde açıklama bulunan Şevval Şahin yurt dışındaki işlerini tamamlamasının ardından Türkiye'ye geleceğini belirtti.

