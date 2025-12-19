Yasaklı Madde Operasyonu Kapsamında Hakkında Yakalama Kararı Çıkan Şevval Şahin'den İlk Açıklama

Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün de bulunduğu toplam 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Yapılan tespitlerde Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin yurt dışında olduğu belirlenirken; Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

Operasyon kapsamında ayrıca İrem Sak, Danla Bilic ve Aleyna Tilki gözaltına alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılarak serbest bırakıldı.