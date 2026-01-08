Sevgili Terazi, bugün Güneş ve Mars'ın Oğlak burcunda bir araya gelerek kavuşmasıyla, kariyer hayatında önemli konular ve uzun vadeli hedefler ön plana çıkacak. Çünkü artık Mars'ın etkisiyle, kararlı ve sağlam adımlar atma eğiliminde olacaksın. Böylece iş ve özel hayatında da dengeni yeniden kurabilecek ve bir çırpıda ciddi kararlar alacaksın.

Bu göksel etkileşim, özellikle ofis düzenin, çalışma ortamın veya aile ile bağlantılı işlerinde harekete geçme motivasyonunu artırabilir. Hatta, içsel gücünü ve potansiyelini daha net bir şekilde fark etmeni sağlayabilir. İş hayatında köklü bir değişim için ilk adımı atma cesaretini kendinde bulabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygularını daha samimi ve içten bir şekilde yaşayabilirsin. Cuma akşamını evde geçireceğin huzurlu ve keyifli bir zaman, ilişkini daha da güçlendirebilir. Mars cazimi etkisiyle, kalbinden gelen sözlerin daha güçlü bir etkisi olabilir. Tabii baş başa geçen bir gecede sadece sözler değil, tavırların da önemli olacaktır. Ona aşkı göster! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…