9 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

08.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ocak Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Güneş ve Mars, Oğlak burcunda muhteşem bir kavuşma gerçekleştiriyor. Bu kavuşum, bedensel ve duygusal dengeyi sağlama konusunda sana bir öncelik sunuyor. Kendini nasıl hissettiğine dikkat etmek ve bu dengeyi kurmak için biraz zaman ayırmak, günün enerjisini en iyi şekilde kullanmanı sağlayacak.

Mars'ın cazimi etkisi, özellikle sırt, bel ve duruş konularına dikkat çekiyor. Bu konulara özen göstermek, bugünün enerjisini en iyi şekilde kullanmanı sağlayabilir. Belki biraz yoga yapabilir, birkaç esneme hareketi deneyebilir veya sırtını rahatlatacak bir masaj yaptırabilirsin. İşte bu sayede hem bedensel hem ruhsal anlamda rahatlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

