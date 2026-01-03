onedio
Terazi Burcu
4 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ocak Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Mars ve Plüton'un enerjik karşıtlığı, içsel dengeyi ve huzuru sınamakta. Bu enerji dolu karşıtlık ise seni biraz zorlayabilir. 

Tam da bu yüzden, bedenini yumuşatacak ve enerjini dengeleyecek hareketlere yönelmelisin. Yoga, pilates veya esneme hareketleri gibi aktivitelerle günün stresinden arınabilir, bedenini ve zihnini yeniden toparlayabilirsin. Bu tür aktiviteler, hem fiziksel hem de mental sağlığına katkıda bulunarak, Mars ve Plüton'un karşıtlığının getireceği enerji dalgalanmalarını dengeler.

Bu arada, bu Pazar günü estetik ve huzur bedenine doğrudan şifa olacak. Bir sanat galerisini ziyaret etmeye ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
