Dünya Tarihinin En Pahalı Gitarı Rekor Fiyata Alıcı Buldu

David Gilmour'un Pink Floyd'un altı albümünde kullandığı meşhur gitar, tam 14,6 milyon dolara alıcı buldu. Böylece, şimdiye kadar satılan en pahalı gitar oldu.

BBC'nin aktardığına göre, Gilmour, 1970 ile 1983 yılları arasında İngiliz rock grubunun The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here ve The Wall gibi tüm albümlerinde 'Black Strat' lakaplı 1969 model Fender Stratocaster gitarını kullanmıştı. Gitar, Perşembe günü New York'ta düzenlenen rock müzik hatıra eşyaları müzayedesinde, 21 dakikalık bir teklif verme sürecinin ardından adı açıklanmayan bir alıcıya satıldı.

Christie's'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, gitarın 2 milyon ile 4 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulacağı tahmin ediliyordu. Önceki rekor sahibi, Kurt Cobain'in 1993'te Nirvana'nın efsanevi MTV Unplugged performansında çaldığı, retro akustik-elektrikli 1959 Martin D-18E idi. Bu efsanevi gitar ise 2020 yılında 6 milyon dolara satılmıştı.