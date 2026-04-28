Derbi Sonrası Gerginlik Büyüdü: Pelin Öztekin’den Şevket Çoruh’a Sert Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.04.2026 - 11:27

Süper Lig’de oynanan dev derbinin yankıları sürerken, sahadaki rekabet bu kez magazin gündemine taşındı. Tribünlerdeki görüntüler sosyal medyada olay olurken, gelen tepkiler arasında en dikkat çekeni Pelin Öztekin’den geldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, her zamanki gibi yüksek tansiyona sahne oldu.

Saha içindeki mücadele kadar tribünlerde yaşananlar da gündeme damga vurdu.

Özellikle bazı taraftarların küfürlü tezahüratları ve meşaleli görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, bu anlar kısa sürede tartışma yarattı. Maçın sonucu kadar, tribün atmosferi de günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Fanatik Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen Şevket Çoruh’un derbideki görüntüleri sonrası eleştiriler peş peşe geldi.

Ancak en çarpıcı yorum, Pelin Öztekin’den geldi.

Babası Rasim Öztekin’in “kavuk” geleneğini devrettiği Çoruh’a seslenen Öztekin, sözleriyle dikkat çekti.

Pelin Öztekin, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Tribüncülükte her şeye varım ama ben Şükrü Saraçoğlu’na veya Süleyman Seba Başkan’a hiçbir zaman küfür etmedim. Her şeyin bir adabı, üslubu vardır. Babamın kararına saygı duymakla beraber, görse üzülürdü, eminim. Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa da, ‘baba karakter’ de olmak gerekiyor. Kavuk alkış ister, meşale değil.”

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
