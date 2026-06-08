Nutricia’nın Bilimsel Mirası: Aptamil Çocuk Devam Sütleri Bebeklerin Bağışıklığını Desteklemeye Devam Ediyor
Nutricia Anne Sütü Araştırma Merkezi 50 yılı aşkın süredir anne sütünün bağışıklığı destekleyen mucizevi içeriğini araştırıyor. Bebeklerin bağışıklığını güçlendiren doğanın mucizesi anne sütü, içeriğindeki prebiyotiklerle en değerli ve en üstün besin.
Aptamil Çocuk Devam Sütleri, bu araştırmalarla Avrupa’da en çok bilimsel araştırmaya sahip prebiyotik içeriğine sahip. Anne sütünden sonra Aptamil Çocuk Devam Sütü, içeriğindeki D vitaminiyle bağışıklık sisteminin normal işlevini destekliyor.
Aptamil Prosyneo Çocuk Devam Sütü
Aptamil Çocuk Devam Sütleri'nin Bilim Yolculuğu
Nutricia Anne Sütü Araştırma Merkezi, 50 yılı aşkın süredir bebekler için en iyi besin olan anne sütünün bağışıklığı destekleyen mucizevi içeriğini araştırıyor. Bu araştırmalardan alınan ilhamla geliştirilen ve en çok bilimsel araştırmaya sahip prebiyotikli Aptamil Çocuk Devam Sütleri, içeriğindeki D vitamini ile bağışıklık sisteminin normal işlevini destekler. Annelerin 1 Numaralı Tercihi Aptamil Çocuk Devam Sütleri yüksek kalite standartlarında üretilir, her bir partisi hammaddeden son ürüne kadar üretimin farklı aşamalarında 1000'den fazla kontrol noktasında test edilir.
İlk Bebek Formülünden Bugüne Nutricia
Martinus ve Jan van der Hagen, Prof. Backhaus’un bebekler için ideal beslenme araştırmalarına dayanan ilk formül mamayı 1896’da Almanya’da üretti. Van Der Hagen Ailesi 1901 yılında, günümüzde dünya çapında bebek beslenmesi uzmanlığıyla bilinen Nutricia’yı kurdu.
Nutricia çatısı altında, dünyada 100‘den fazla ülkede bebeklerin kullanımına sunulan ve nesilleri büyüten Aptamil Çocuk Devam Sütleri, Türkiye’de de 1984 yılından beri nesilleri büyüten ürünleriyle raflarda yer alıyor. Aptamil Pronutra Çocuk Devam Sütü ve Aptamil Prosyneo Çocuk Devam Sütü ürünleriyle bebeklerin beslenmesini desteklemenin yanı sıra “Türkiye’nin En Büyük Anne Bebek Platformu” olan “İlkadımlarım” ile yılda 12 Milyon tekil ziyaretçisiyle ebeveynlik yolculuğuna eşlik ediyor.
Nutricia Anne Sütü Araştırma Merkezi
Bebek beslenmesi odaklı ilk anne sütü araştırma merkezi 1946’da Nutricia tarafından Hollanda’da kuruldu. Utrech’teki araştırma merkezinde, alanında uzman yüzlerce bilim insanı anne sütünü araştırıyor. Tüm bu araştırmalarla bebek beslenmesi ürünlerinin geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu merkezdeki uzmanlık alanları arasında; anne sütü araştırmaları, bağışıklık, bağırsak mikrobiyolojisi, sindirim, beyin, klinik araştırmalar, duyusal bilim, ambalajlama, beslenme ve gelişim, metabolizma, üretim teknolojisi ve ürün geliştirme bulunuyor.
80’in Üzerinde Klinik Çalışma
Aptamil Çocuk Devam Sütleri Nasıl Üretilir?
Tüm Aptamil Çocuk Devam Sütleri özenle, yüksek kaliteli içerikler ve 50 yıllık araştırmalardan edinilen bilgilerle üretilir ve geliştirilir.
Devam sütleri üretilirken içeriğindeki yağ, protein, karbonhidrat gibi temel besin öğeleri bebeklerin ihtiyacına uygun olarak dengelenir. Regülasyonlarla belirlenen bebeklere uygun olmayan bileşenler sütten uzaklaştırılırken, eksik olan vitamin, mineral, prebiyotik ve taurin gibi değerli besin ögeleri süte ilave edilir.
Bebeklerin büyüme ve gelişiminin farklı aşamalarına uygun olarak regülasyonlarla belirlenen dengeli bir içerik hazırlanır. Zenginleştirilmiş bu sütler kurutulur, özel olarak tasarlanmış kutularla paketlenir. Paketleme öncesi ve sonrası rutin numune alımı ve besin analizi de dahil olmak üzere yapılan kontroller sayesinde, üretimden çıkan her paketin ürün özelliklerini karşılaması sağlanır.
Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin Kalite ve Gıda Güvenliği Nasıl Sağlanır?
Aptamil Çocuk Devam Sütleri Hangi Kontrollerden Geçer?
Her bir partisinde hammaddeden son ürüne kadar üretimin farklı aşamalarında 1000'den fazla kontrol noktasında (mikrobiyoloji, besin öğeleri, alerjen, fiziksel/kimyasal ve duyusal analizler vb. açısından) test edilir.
İzleme programları kapsamında (pestisit, bulaşanlar, ağır metal, mikotoksinler, nitrit, nitrat, dioksin ve PCB, mikrobiyoloji vb. açısından) periyodik olarak bağımsız akredite dış laboratuvarlarda düzenli olarak analizlere tabi tutulur.
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