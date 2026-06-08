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Nutricia’nın Bilimsel Mirası: Aptamil Çocuk Devam Sütleri Bebeklerin Bağışıklığını Desteklemeye Devam Ediyor

Nutricia’nın Bilimsel Mirası: Aptamil Çocuk Devam Sütleri Bebeklerin Bağışıklığını Desteklemeye Devam Ediyor

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Onedio Content - Onedio Editörü
08.06.2026 - 16:58
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Nutricia Anne Sütü Araştırma Merkezi 50 yılı aşkın süredir anne sütünün bağışıklığı destekleyen mucizevi içeriğini araştırıyor. Bebeklerin bağışıklığını güçlendiren doğanın mucizesi anne sütü, içeriğindeki prebiyotiklerle en değerli ve en üstün besin. 

Aptamil Çocuk Devam Sütleri, bu araştırmalarla Avrupa’da en çok bilimsel araştırmaya sahip prebiyotik içeriğine sahip. Anne sütünden sonra Aptamil Çocuk Devam Sütü, içeriğindeki D vitaminiyle bağışıklık sisteminin normal işlevini destekliyor.

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Aptamil Prosyneo Çocuk Devam Sütü

Aptamil Prosyneo Çocuk Devam Sütü

Mucizevi anne sütünde doğal olarak bulunan Probiyotik B.breve, prebiyotikle birlikte ilk kez Aptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü’nde!

Aptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü, içeriğindeki D vitamini ile bağışıklık sisteminin normal işlevini destekliyor.

Aptamil Çocuk Devam Sütleri'nin Bilim Yolculuğu

Nutricia Anne Sütü Araştırma Merkezi, 50 yılı aşkın süredir bebekler için en iyi besin olan anne sütünün bağışıklığı destekleyen mucizevi içeriğini araştırıyor. Bu araştırmalardan alınan ilhamla geliştirilen ve en çok bilimsel araştırmaya sahip prebiyotikli Aptamil Çocuk Devam Sütleri, içeriğindeki D vitamini ile bağışıklık sisteminin normal işlevini destekler. Annelerin 1 Numaralı Tercihi Aptamil Çocuk Devam Sütleri yüksek kalite standartlarında üretilir, her bir partisi hammaddeden son ürüne kadar üretimin farklı aşamalarında 1000'den fazla kontrol noktasında test edilir.

İlk Bebek Formülünden Bugüne Nutricia

Martinus ve Jan van der Hagen, Prof. Backhaus’un bebekler için ideal beslenme araştırmalarına dayanan ilk formül mamayı 1896’da Almanya’da üretti. Van Der Hagen Ailesi 1901 yılında, günümüzde dünya çapında bebek beslenmesi uzmanlığıyla bilinen Nutricia’yı kurdu.

Nutricia çatısı altında, dünyada 100‘den fazla ülkede bebeklerin kullanımına sunulan ve nesilleri büyüten Aptamil Çocuk Devam Sütleri, Türkiye’de de 1984 yılından beri nesilleri büyüten ürünleriyle raflarda yer alıyor. Aptamil Pronutra Çocuk Devam Sütü ve Aptamil Prosyneo Çocuk Devam Sütü ürünleriyle bebeklerin beslenmesini desteklemenin yanı sıra “Türkiye’nin En Büyük Anne Bebek Platformu” olan “İlkadımlarım” ile yılda 12 Milyon tekil ziyaretçisiyle ebeveynlik yolculuğuna eşlik ediyor.

Nutricia Anne Sütü Araştırma Merkezi

Bebek beslenmesi odaklı ilk anne sütü araştırma merkezi 1946’da Nutricia tarafından Hollanda’da kuruldu. Utrech’teki araştırma merkezinde, alanında uzman yüzlerce bilim insanı anne sütünü araştırıyor. Tüm bu araştırmalarla bebek beslenmesi ürünlerinin geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu merkezdeki uzmanlık alanları arasında; anne sütü araştırmaları, bağışıklık, bağırsak mikrobiyolojisi, sindirim, beyin, klinik araştırmalar, duyusal bilim, ambalajlama, beslenme ve gelişim, metabolizma, üretim teknolojisi ve ürün geliştirme bulunuyor.

80’in Üzerinde Klinik Çalışma

80’in Üzerinde Klinik Çalışma

Yeniliklerin kalitesini ve sürekliliğini garanti etmek için; dünya çapında 50 üniversite ve enstitü ile işbirliğinde olan Anne Sütü Araştırma Merkezi bugüne kadar 80’in üzerinde klinik çalışmaya imza attı. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: 

1968: İlk Aptamil Çocuk Devam Sütü Lansmanı: İlk Aptamil Çocuk Devam Sütü formülü üretildi.  

1977: Anne Sütü Protein Yapısı Referansı: Anne sütü protein yapısı tespit edilerek formül sütlere adapte edildi. 

1983: LCPUFA Araştırması: Anne sütündeki LCPUFA içeriği ilk kez keşfedildi. 

1990: Protein Yapısı: Protein özelliği için ideal amino asit dengesi belirlendi. 

1994: Prebiyotik Araştırması: Anne sütü içeriğindeki kısa zincirli ve uzun zincirli prebiyotik  oligosakkaritleri ilk kez keşfedildi. İdeal prebiyotik bileşen oranları tespit edildi.

1997: Anne Sütü Değişken yapı: Anne sütünün değişken yapısı ve farklı Prebiyotik Anne Sütü Oligosakkarit çeşitleri tanımlandı.

2002: Prematüre Bebek: Prematüre bebeklerin sağlıklı gelişimi için adapte edilmiş protein ilk kez kullanıldı. 

2010: Anne Sütü Oligosakkaritleri Araştırması: Emzirme süreci boyunca, anne sütündeki oligosakkaritlerin nitelik ve niceliğinde farklılıklar olduğu tespit edildi.

2013: Avrupa Patentli Prebiyotik: Avrupa Patentli '9:1 GOS:FOS' Prebiyotik Lif karışımını içeren Aptamil Çocuk Devam Sütü geliştirildi.

2019: Probiyotik: Ürünler içerisine Probiyotik eklenerek Aptamil Prosyneo Çocuk Devam Sütü geliştirildi.

Güncel Çalışmalar: Anne Beslenmesi: Anne beslenmesinin anne sütü bileşimindeki etkisi üzerine araştırmalar devam ediyor.

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Aptamil Çocuk Devam Sütleri Nasıl Üretilir?

Tüm Aptamil Çocuk Devam Sütleri özenle, yüksek kaliteli içerikler ve 50 yıllık araştırmalardan edinilen bilgilerle üretilir ve geliştirilir.

Devam sütleri üretilirken içeriğindeki yağ, protein, karbonhidrat gibi temel besin öğeleri bebeklerin ihtiyacına uygun olarak dengelenir. Regülasyonlarla belirlenen bebeklere uygun olmayan bileşenler sütten uzaklaştırılırken, eksik olan vitamin, mineral, prebiyotik ve taurin gibi değerli besin ögeleri süte ilave edilir.

Bebeklerin büyüme ve gelişiminin farklı aşamalarına uygun olarak regülasyonlarla belirlenen dengeli bir içerik hazırlanır. Zenginleştirilmiş bu sütler kurutulur, özel olarak tasarlanmış kutularla paketlenir. Paketleme öncesi ve sonrası rutin numune alımı ve besin analizi de dahil olmak üzere yapılan kontroller sayesinde, üretimden çıkan her paketin ürün özelliklerini karşılaması sağlanır.

Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin Kalite ve Gıda Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin Kalite ve Gıda Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Tüm Aptamil Çocuk Devam Sütleri, yüksek kalite ve gıda güvenliği standartları doğrultusunda üretilir ve fabrikadan çıkmadan önce tüm üretim süreci boyunca sıkı güvenlik kontrollerinden geçer. Yapılan kapsamlı kontroller ürünlerin güvenle kullanılabileceğini doğrulamaktadır.

Aptamil Çocuk Devam Sütleri uluslararası geçerliliği olan FSSC 22000 Kalite ve Gıda Güvenliği Sertifikası’na sahip fabrikalarımızda bebeklere uygun, oldukça sıkı kalite ve gıda güvenliği standartlarında üretilmektedir.

Aptamil Çocuk Devam Sütleri Hangi Kontrollerden Geçer?

Her bir partisinde hammaddeden son ürüne kadar üretimin farklı aşamalarında 1000'den fazla kontrol noktasında (mikrobiyoloji, besin öğeleri, alerjen, fiziksel/kimyasal ve duyusal analizler vb. açısından) test edilir. 

İzleme programları kapsamında (pestisit, bulaşanlar, ağır metal, mikotoksinler, nitrit, nitrat, dioksin ve PCB, mikrobiyoloji vb. açısından) periyodik olarak bağımsız akredite dış laboratuvarlarda düzenli olarak analizlere tabi tutulur.

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