Nutricia’nın Bilimsel Mirası: Aptamil Çocuk Devam Sütleri Bebeklerin Bağışıklığını Desteklemeye Devam Ediyor

Tüm Aptamil Çocuk Devam Sütleri özenle, yüksek kaliteli içerikler ve 50 yıllık araştırmalardan edinilen bilgilerle üretilir ve geliştirilir.

Devam sütleri üretilirken içeriğindeki yağ, protein, karbonhidrat gibi temel besin öğeleri bebeklerin ihtiyacına uygun olarak dengelenir. Regülasyonlarla belirlenen bebeklere uygun olmayan bileşenler sütten uzaklaştırılırken, eksik olan vitamin, mineral, prebiyotik ve taurin gibi değerli besin ögeleri süte ilave edilir.

Bebeklerin büyüme ve gelişiminin farklı aşamalarına uygun olarak regülasyonlarla belirlenen dengeli bir içerik hazırlanır. Zenginleştirilmiş bu sütler kurutulur, özel olarak tasarlanmış kutularla paketlenir. Paketleme öncesi ve sonrası rutin numune alımı ve besin analizi de dahil olmak üzere yapılan kontroller sayesinde, üretimden çıkan her paketin ürün özelliklerini karşılaması sağlanır.