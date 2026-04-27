Haberler
Ekonomi
Sendikasız Beyaz Yakalılara Özel Haber: Cips Devinin Fabrikasında İşçilerin Maaşı 110 Bin TL'ye Yükseltildi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.04.2026 - 15:28

Kocaeli Kartepe başta olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarında üretim yapan cips devi Fritolay’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri zaferle sonuçlandı. Ruffles, Doritos, Lay's gibi markaları bünyesinde barındıran firmada çalışanların maaşına ilk 6 ay için yüzde 26 zam yapıldı. Böylece maaşlar ortalama 110 bin liraya yükseldi. Bugün Kocaeli’den Beyza Akgüneş’in haberine göre yeni düzenlemeyle birlikte yıllık sosyal paket tutarı ise 170 bin TL'ye çıktı.

İşçilerin maaşı 110 bin TL'ye çıktı. Sosyal haklar ise 170 bin TL'ye yükseltildi.

Kocaeli Kartepe başta olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarında üretim yapan cips devi Fritolay’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri zaferle sonuçlandı. Tek Gıda-İş Sendikası ile işveren arasında varılan anlaşmayla rakamlar ortaya çıktı

900 işçiyi yakından ilgilendiren sözleşme; Kartepe, Tarsus ve Manisa fabrikalarını kapsıyor. Yeni dönemin ilk altı ayı için işçi maaşlarına yüzde 26 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte fabrikadaki ortalama aylık ücret 110 bin TL seviyesine ulaştı. İşçilerin yıllık sosyal paket tutarı, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 170 bin TL’ye çıkarıldı.

Maaşlar enflasyona karşı korundu. Vergi yükü kalktı.

Sözleşmenin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dilimlerinde yapılacak zam oranı; TÜFE (enflasyon) rakamlarına 4 puan eklenerek hesaplanacak. İşçilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan vergi dilimi konusunda da masadan kazanımla kalkıldı. Sendikanın talep ettiği vergi indirimi talebi karşılık buldu ve taraflar yüzde 8’lik bir vergi indirimi üzerinde el sıkıştı. Böylece işçinin cebine girecek net miktar, vergi dilimi geçişlerinden daha az etkilenecek.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
