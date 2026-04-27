article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli Maaşları İçin Yeni Formül: 1500 Lira Daha Artabilir

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.04.2026 - 09:37

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşlarına her ay eklenen ve vergi iadesi yerine geçen 'ek ödeme' oranları için talepte bulundu. Mevcut sistemde yüzde 4 ile 5 arasında değişen oranların artık piyasa gerçeklerinin gerisinde kaldığını vurgulayan Ergün, bu oranın yüzde 10’a çıkarılması gerektiğini savundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekliler bir zamanlar fiş topluyordu. Uzman isim bu uygulamanın anlamını yitirdiğini belirtti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ergün, 2006'ya kadar çalışanların ve emeklilerin yaptıkları harcamalar karşılığında topladıkları fişleri zarflara işlemek suretiyle devletten vergi iadesi aldığı bir sistemin uygulandığını hatırlattı. 

Aradan geçen yıllar içinde anlamını yitirdiğini belirten Ergün, emeklinin harcama yaparken ödediği KDV yükünün, aldığı ek ödemeden çok daha fazla olduğuna dikkat çekti. Ergün, KDV oranlarının bazı kalemlerde yüzde 20’ye ulaştığını hatırlatarak, mevcut yüzde 4-5'lik iadenin sembolik kaldığını ifade etti.

Emekli aylığı 1500 lira daha artabilir.

Ergün, emeklilere vergi iadesi karşılığında ödenen yüzde 4-5'lik ek ödeme oranlarının yüzde 10'a yükseltilmesini talep etti. Eğer TÜED’in talebi karşılık bulursa, emeklilerin cüzdanına yansıyacak fark ciddi boyutlara ulaşacak. Ergün şu ifadeleri kullandı:

'Emeklilere vergi iadesi karşılığında ödenen yüzde 4-5'lik ek ödeme oranları anlamını yitirmiştir. Emekliler, harcamalarında, verilen ek ödemeden daha fazla vergi ödüyor. KDV, gıda maddelerinde yüzde 1, diğer harcamalarda ise yüzde 10 ila 20 arasında. Ek ödeme oranının yüzde 10'a yükseltilmesi emeklilerimize ilave gelir sağlayacaktır. Örneğin, bugün kök aylığı 25 bin lira olan bir emeklimiz, yüzde 4 ek ödemenin karşılığı olarak 1000 lira alıyor. Ek ödeme oranı yüzde 10'a yükseltildiğinde bu emeklimizin aylığı 1500 lira daha artarak 27 bin 500 lira olacaktır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın