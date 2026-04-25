Yargıtay'dan Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Emsal Karar

Her şey 2014 yılında bir bakım-onarım çalışması sırasında başladı. 4 metre yükseklikten beton zemine düşen ve omurgasında kırıklar oluşan bir işçi, işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açtı. Yerel mahkeme, Adli Tıp Kurumu’nun 'yüzde 0 maluliyet' (kalıcı engel yok) raporuna dayanarak maddi tazminat talebini reddetti. Ancak pes etmeyen işçinin davası Yargıtay’a taşındı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak tarihi bir saptamada bulundu. Yüksek mahkemeye göre; işçi kalıcı olarak sakat kalmasa bile, tedavi gördüğü ve raporlu olduğu dönemde çalışamadığı için ücret kaybı yaşadı.