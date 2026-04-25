article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yargıtay'dan Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Emsal Karar

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2026 - 15:36

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren, iş hukukunda ezber bozan bir karara imza attı. Kamuoyunda doğru bilinen 'kalıcı engel yoksa tazminat da yok' algısı, yüksek mahkemenin bu içtihadıyla tamamen değişti. Artık iş kazası sonrası kalıcı sakatlığı olmayan işçiler de maddi tazminat alabilecek. 

Kaynak: Türkiye gazetesi/İsa Karakaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İş kazası sonrası "Sakat kalma şartı" tarih oldu.

Her şey 2014 yılında bir bakım-onarım çalışması sırasında başladı. 4 metre yükseklikten beton zemine düşen ve omurgasında kırıklar oluşan bir işçi, işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açtı. Yerel mahkeme, Adli Tıp Kurumu’nun 'yüzde 0 maluliyet' (kalıcı engel yok) raporuna dayanarak maddi tazminat talebini reddetti. Ancak pes etmeyen işçinin davası Yargıtay’a taşındı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak tarihi bir saptamada bulundu. Yüksek mahkemeye göre; işçi kalıcı olarak sakat kalmasa bile, tedavi gördüğü ve raporlu olduğu dönemde çalışamadığı için ücret kaybı yaşadı.

İş kazası geçiren ancak iyileşen işçiler için yeni bir kapı aralandı.

Kararın kritik noktası 'Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak tarihi bir saptamada bulundu. Yüksek mahkemeye göre; işçi kalıcı olarak sakat kalmasa bile, tedavi gördüğü ve raporlu olduğu dönemde çalışamadığı için ücret kaybı yaşamaktadır' ifadeleriyle açıklandı. 

Bu karar, iş kazası geçiren ancak iyileşen işçiler için yeni bir kapı araladı.

  • Tedavi sürecinde çalışamadığınız her günün maddi bir karşılığı vardır.

  • Bilirkişiler, işçinin istirahatli olduğu dönemdeki net gelir kaybını hesaplayacak ve işveren bu bedeli ödemekle yükümlü olacak.

  • 'İşçi iyileşti, sakatlığı yok' düşüncesi artık hukuki bir koruma sağlamıyor. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz alınması şart.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın