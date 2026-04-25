Nisan Sonunda Kar Şoku: 4 Kente Kar Yağdı

Erzurum'da bölgenin en kritik noktalarından biri olan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi, nisan sonunda kar ve tipiyle mücadele etti. Kar kalınlığı yer yer 7-8 metreyi buldu. Keskin virajlar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşandı. Ulaşımın kesilmemesi için dev kar makineleriyle adeta zamanla yarıştı.