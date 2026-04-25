Nisan Sonunda Kar Şoku: 4 Kente Kar Yağdı

Nisan Sonunda Kar Şoku: 4 Kente Kar Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2026 - 14:07

Nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kış devam ediyor. Kars, Erzurum, Ardahan ve Bolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimler kar altında kalırken bazı noktalarda kar kalınlığı 15 santimi aştı. İşte Nisan sonunda Türkiye'den kar görüntüleri!

Kars'ta kar kalınlığı 15 santimi aştı.

Kars'ta kar kalınlığı 15 santimi aştı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezini kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı. Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği bölgede ağaçlar ve araçlar kar altında kaldı. Bölge halkı, 'Yaz geldi derken kış geri geldi' sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirirken, Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için teyakkuza geçti.

Erzurum Palandöken yolunda tipi etkili oldu.

Erzurum Palandöken yolunda tipi etkili oldu.

Erzurum'da bölgenin en kritik noktalarından biri olan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi, nisan sonunda kar ve tipiyle mücadele etti. Kar kalınlığı yer yer 7-8 metreyi buldu. Keskin virajlar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşandı. Ulaşımın kesilmemesi için dev kar makineleriyle adeta zamanla yarıştı.

Bolu'da kar yağışı yolu kapatınca köylüler seferber oldu. Ardahan'da ulaşım aksadı.

Bolu'da kar yağışı yolu kapatınca köylüler seferber oldu. Ardahan'da ulaşım aksadı.

Bolu’nun Yazıören köyünde yayla yolları kapanınca devreye köylüler girdi. Traktörlerin önüne kepçe takan vatandaşlar, devrilen ağaçları ve biriken karları temizleyerek ulaşımı kendi imkanlarıyla sağladı. Ardahan’da ise sabah saatlerinde etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
