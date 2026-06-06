Bu Plaka Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
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Türkiye'nin plaka kodlarını ne kadar iyi biliyorsun? Bazılarımız doğduğu şehrin plakasını ezbere bilir, bazılarımız ise yolda gördüğü araçların hangi şehre ait olduğunu saniyeler içinde tahmin eder. Peki sen bu konuda ne kadar iyisin? Bu testte birbirinden farklı 15 plaka sorusu seni bekliyor. Bakalım tüm soruları doğru cevaplayıp plaka uzmanlığını kanıtlayabilecek misin?
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1. 44 hangi ile aittir?
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2. 37 hangi ile aittir?
3. 52 hangi ile aittir?
4. 25 hangi ile aittir?
5. 45 hangi ile aittir?
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6. 54 hangi ile aittir?
7. 69 hangi ile aittir?
8. 77 hangi ile aittir?
9. 68 hangi ile aittir?
10. 33 hangi ilimize aittir?
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11. 14 hangi ilimize aittir?
12. 39 hangi ilimize aittir?
13. 48 hangi ilimize aittir?
14. 63 hangi ilimize aittir?
15. 80 hangi ilimize aittir?
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