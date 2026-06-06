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8 – 14 Haziran Konser Takvimi: Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir'deki Konserler ve Yaz Tatili Etkinlikleri

8 – 14 Haziran Konser Takvimi: Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir'deki Konserler ve Yaz Tatili Etkinlikleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 10:01
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Yaz mevsiminin sıcaklığı ve açık hava sezonunun coşkusuyla 8 – 14 Haziran 2026 haftasında Türkiye’nin dört bir yanında müzik sesleri yükseliyor! Özellikle yazın dinamik enerjisini yansıtan etkinlikler ve açık hava sahneleriyle Ankara'dan İzmir'e, Bursa'dan Eskişehir'e kadar tüm büyük şehirlerde eğlence doruğa çıkıyor. Akustik performanslar, rock tınıları, rap müziğin yükselen yıldızları, pop sahnelerinin dev isimleri ve yaz akşamlarına damga vuran konsept partiler eşliğinde müzik dolu kesintisiz bir haftaya hazır olun!

Peki, İzmir'de bu hafta hangi konserler var? 8 – 14 Haziran'da Ankara'da hangi etkinlikler düzenleniyor? Yaz tatili başlangıcına özel en iyi etkinlikler ve festivaller nerede? Bursa'da bu hafta eğlenmek için nereye gidilir? Eskişehir'de nerede canlı müzik dinlenir? Bu hafta nerede konser var?

Uyarı: Konserlerin güncel durumları, kapı açılış saatleri, bilet fiyatları ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi öneririz.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

8 - 14 Haziran haftasında yazın gelişi ve açık havanın enerjisi Ankara'da müziğin ritmiyle birleşiyor! Başkentin popüler mekanları, bu yaz haftasında müzikseverleri hem nostaljiye hem de canlı performanslara doyuracak harika etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Ajda Pekkan: 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde yıllara meydan okuyan enerjisi ve efsanevi şarkılarıyla başkentlilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşatıyor.

  • Bengü Beker: 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da popüler hitleri ve samimi sahne performansıyla dinleyicilere keyifli anlar sunuyor.

  • Juke Box Pop Korosu: 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da IF Performance Hall Tepe Prime'da en sevilen pop klasikleriyle izleyenleri çok sesli bir koro coşkusuna davet ediyor.

  • Emre Altuğ Konseri: 11 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde geçmişten günümüze en sevilen nostaljik ve yeni parçalarını sevenleri için seslendiriyor.

  • Kenan Doğulu Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de CerModern'de bitmeyen enerjisi ve dillerden düşmeyen dans şarkılarıyla açık havayı coşturuyor.

  • Serdar Ortaç: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da 90'lardan bugüne ezbere bilinen hareketli hitleriyle eğlence dolu bir cumartesi gecesi vadediyor.

  • Göksel - Rüyaların İşi Tour: 14 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde kadife ses tonu ve romantik melodileriyle izleyicilerini rüya gibi bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

Ankara'da Bu Hafta Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Touche: 11 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da alternatif melodileri ve kendilerine has tarzlarıyla başkentlileri selamlıyor.

  • Birsen Tezer Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da büyüleyici sesi ve caz esintili naif şarkılarıyla ruhlara dokunuyor.

  • Can Kazaz Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Tosca Play'de akustik tınıları ve dinginleştirici vokaliyle huzur dolu bir atmosfere imza atıyor.

  • Sufle Konseri: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Kulüp Müjgan'da alternatif pop ritimlerini kendi özgün yorumuyla harmanlayarak dinleyicilerle buluşuyor.

  • Baran Zengin & Yiğit Günel: 13 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Garden Terrace Restaurant - Sheraton Ankara'da açık hava serinliğinde dinlendirici akustik setlerini paylaşıyor.

Ankara'da Bu Haftanın Alternatif / Rock Konserleri

  • Electrabesk Konseri: 09 Haziran Salı günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta arabesk ezgileri elektronik ve alternatif altyapılarla birleştirerek farklı bir deneyim sunuyor.

  • King Crimson & Camel Tribute by Arubaluba & Renk: 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Tosca Play'de efsanevi rock gruplarının unutulmaz klasiklerini başarıyla sahneye taşıyor.

  • Dinar Bandosu: 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.30'da IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta alternatif rock tınılarıyla yüksek tempolu bir performans sergiliyor.

  • Tuana Arınmış, Gümüş, Obsidian: 11 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta yerel sahnenin güçlü isimleriyle sert bir alternatif rock rüzgarı estiriyor.

  • Armonycoma or slt, Dogfenn, Gazele, Gedic, Rinxlaye ve Wodashin: 12 Haziran Cuma günü saat 21.21'de Haymatlos Mekan'da başkentin bağımsız müzisyenlerini alternatif bir sahnede bir araya getiriyor.

  • Cheap Genes: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.21'de Haymatlos Mekan'da indie ve alternatif ritimlerle yeraltı müzik sahnesinin isyankar ruhunu yaşatıyor.

  • Pandami Music: 13 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da enerjik sahnesi ve çok kültürlü müzikal dokunuşlarıyla izleyicileri eğlendiriyor.

  • Deja-Vu: 14 Haziran Pazar günü saat 21.30'da IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta rock müziğin isyankar tonlarını ve coşkusunu sahneden izleyiciye güçlü bir şekilde aktarıyor.

  • Second Konseri: 14 Haziran Pazar günü saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da pop-punk ve alternatif rock tınılarıyla haftanın son gününde enerjiyi doruğa ulaştırıyor.

Ankara'da Bu Hafta Rap / Hip-Hop Konserleri

  • Tekir Konseri: 10 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da rap müziğin özgün beatleri eşliğinde hayranlarına kesintisiz bir flow sunuyor.

  • Anıl Piyancı & Allame Hip Hop Gecesi: 11 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de 6:45 KK Ankara'da Türkçe rap sahnesinin iki usta ismiyle kelime oyunları ve ritim fırtınası koparıyor.

  • Ozbi Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Jolly Joker Ankara'da şiirsel rap sözleri ve güçlü canlı orkestrasıyla dinleyenleri derinden etkiliyor.

  • Çakal Konseri: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Atılım Sahne'de yeni nesil trap müziğin en popüler parçalarıyla gençlerin temposunu yükseltiyor.

Ankara'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Yaza Merhaba Türkçe Pop Partisi: 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Rabarba'da en sevilen yaz hitleriyle enerjik bir mevsime giriş kutlaması yapıyor.

  • Music ? Night: 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Quito Sahne'de müzik dolu sürpriz bir DJ konseptiyle geceyi aydınlatıyor.

  • Suprise Artist and Deeperise: 12 Haziran Cuma günü saat 18.00'de Garden Terrace Restaurant - Sheraton Ankara'da büyüleyici elektronik miksleri ve sürpriz ismiyle gün batımına eşlik ediyor.

  • Mert Demir: 90'lar & 2000'ler Gecesi: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta dönemin unutulmaz şarkılarıyla hafızalarda nostaljik bir iz bırakıyor.

  • Chris Avantgarde | Cermodern: 13 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de CerModern'de melodik tekno ritimleriyle uluslararası bir elektronik müzik şöleni yaşatıyor.

  • All Day Society - JW Marriott Ankara: 13 Haziran Cumartesi günü saat 18.30'da JW Marriott Ankara - Açıkhava Teras'ta lüks teras konsepti ve iddialı setlerle kesintisiz sosyalleşme vadediyor.

  • AREM & ARMAN @JW MARRIOT ANKARA: 13 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de JW Marriott Ankara - Açık Hava Bahçe'de dinamik elektronik beatlerle dans pistini harekete geçiriyor.

  • Doksanlar Diskosu: 13 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Ankara Milyon Performance Hall'da 90'ların disko ruhunu rengarenk bir enerjiyle geri getiriyor.

  • EGE363 PIXEL ANKARA: 13 Haziran Cumartesi günü saat 23.00'te Pixel'de gece boyu süren yoğun elektronik ritimlerle kulüp kültürünü doruklarda yaşatıyor.

  • SYNK Techno: 13 Haziran Cumartesi günü saat 23.30'da Kite Ankara'da sert tekno vuruşlarıyla yeraltı müzik severleri karanlık ve ritmik bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Pawlowski: 13 Haziran Cumartesi günü saat 23.59'da Holly Stone Performance Hall Ankara'da uluslararası standartlarda bir performansla geceyi sabahın ilk ışıklarına bağlıyor.

Ankara'da Bu Hafta Festival, Meyhane ve Özel Etkinlikler

  • Candles and Echoes - Ankara: 11 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde yüzlerce mum ışığı konseptiyle mistik ve dinlendirici bir dinleti yaratıyor.

  • The History of Music: 12 - 14 Haziran tarihlerinde Bilkent Center Otopark'ta müziğin evrimini sergileyen dev bir açık hava organizasyonuna imza atıyor.

  • Vişnelik Açıkhava Meyhanesi: 12 Haziran Cuma günü saat 19.00'da ODTÜ MD Vişnelik'te lezzetli mezeler ve fasıl eşliğinde dost meclislerini sıcak bir yaz akşamında buluşturuyor.

  • Açık Hava Meyhanesi: 14 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Garden Terrace Restaurant - Sheraton Ankara'da haftayı müzikli ve keyifli bir açık hava yemeğiyle kapatmak isteyenleri bekliyor.

  • Kobra Murat İle Bunu Giyecek Yerim Yok: 14 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da eğlencesi bol ve bolca kahkaha dolu özel konsept şovuyla sahne alıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Yazın sıcak esintisi ve açık hava sahnelerinin coşkusu 8 - 14 Haziran 2026 haftasında İzmir'i sarıyor! Alsancak'tan Bornova'ya, Çeşme'den Karşıyaka'ya kadar Ege'nin incisinde müzik sesleri yükseliyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Berkay - Evdeyiz Dede: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası sahnesinde dillerden düşmeyen hareketli hitleri ve sahne şovlarıyla dinleyicileri coşturuyor.

  • İzmir Pop Orkestrası: 13 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de DatDat Garage Sahne sahnesinde nostaljik ve güncel pop şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla keyifli bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Ajda Pekkan: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde yılların eskitemediği efsanevi şarkıları ve bitmeyen enerjisiyle ikonik bir akşam yaşatıyor.

  • Melike Şahin: 14 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hüzünlü melodileri ve güçlü vokaliyle açık havada dinleyenlerin kalbine dokunuyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rap Konserleri

  • Era7capone: 12 Haziran Cuma günü saat 23.00'te Avalon Alaçatı sahnesinde kendine has flow'u ve sokak kültürünü yansıtan sözleriyle rap müziğin nabzını tutuyor.

İzmir'de Bu Haftanın Rock Konserleri

  • Turkish Rock Revival Concerts by Melike Özdemir: 11 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de SoldOut Performance Hall sahnesinde Türk rock müziğinin efsane parçalarını güçlü yorumuyla yeniden canlandırıyor.

  • Roots Rock Reggae: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Rene Lokal sahnesinde reggae tınılarını rock altyapısıyla birleştirerek dinleyicilere özgür ve eğlenceli bir ritim sunuyor.

  • DUMAN: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası sahnesinde efsanevi rock marşları ve isyankar tavrıyla yıllardır süren coşkusunu Ege'ye taşıyor.

  • Şebnem Ferah: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İzmir Arena sahnesinde eşsiz vokali ve dillerden düşmeyen unutulmaz şarkılarıyla tarihi bir şölene imza atıyor.

İzmir'de Bu Haftanın Alternatif / Rock Konserleri

  • Vera Konseri: 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.30'da 6:45 KK Bornova sahnesinde alternatif tınıları ve melankolik sözleriyle dinleyicilere derin bir müzikal yolculuk yaşatıyor.

  • Effekt In The Garden: Kazy Lambist + Kaan Düzarat: 14 Haziran Pazar günü saat 16.00'da İzmir Fransız Kültür Merkezi sahnesinde Fransız elektro-pop ritimlerini yerel dokunuşlarla harmanlayarak bahçede dans dolu bir akşam sunuyor.

İzmir'de Bu Hafta Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • BonVivant Tolga Bilgin Quartet Jazz Night: 9 Haziran Salı günü saat 20.30'da BonVivant Alsancak sahnesinde caz standartlarını yetenekli virtüözlerle buluşturup sofistike bir gece vadediyor.

  • Saf Akustik Canlı Performans: 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Gili Ege Perla sahnesinde en sevilen şarkıları akustik enstrümanlarla yorumlayarak samimi ve sıcak bir atmosfer yaratıyor.

  • CAZBEND: 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Peron Sanat sahnesinde enstrümantal caz melodilerini ustalıkla icra ederek dinleyenleri huzurlu bir dinletiye davet ediyor.

  • Touche: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de SoldOut Performance Hall sahnesinde caz ve alternatif altyapıları naif vokallerle birleştirerek izleyenlere müzik dolu dingin saatler sunuyor.

İzmir'de Bu Haftanın Özgün Müzik Konserleri

  • REBETİKO KORDELİO 'YUNAN YEMEKLERİ & GECESİ': 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Bademler Sanat Köyü sahnesinde Ege'nin iki yakasını birleştiren rebetiko ezgileri eşliğinde kültürel bir köprü kuruyor.

İzmir'de Bu Haftanın Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Konserleri

  • Melihat Gülses Konseri: 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu sahnesinde Türk Sanat Müziği'nin nadide eserlerini zarafet ve ustalıkla yorumlayarak kulakların pasını siliyor.

  • İbrahim Şampınar Konseri: 10 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de SoldOut Performance Hall sahnesinde arabesk ve fantezi türündeki duygu yüklü parçalarıyla dinleyenleri efkarlandırıyor.

  • Erdal Erzincan & Ender Balkır: 11 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Anadolu'nun bağrından kopan türküleri ve deyişleri sazın usta tınılarıyla buluşturuyor.

  • Fadıl Aydın Konseri: 13 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde yöresel ezgiler ve arabesk dokunuşlarla hazırladığı repertuarıyla hayranlarına duygu dolu anlar yaşatıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Daisy Weweh: 12 Haziran Cuma günü saat 19.00'da No: 57 by Studio House sahnesinde hareketli beatleri ve elektronik setleriyle hafta sonuna enerjik bir başlangıç yaptırıyor.

  • Y Club Culture: 2000s Disco Night: 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Köşk Alsancak sahnesinde milenyumun unutulmaz dans hitleriyle diskotopya ruhunu canlandırarak herkesi piste çağırıyor.

  • 4 On The Floor: 13 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da No: 57 by Studio House sahnesinde house ve tekno ritimleriyle nabzı yükselterek elektronik müzik tutkunlarını bir araya getiriyor.

  • Vj Bülent ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de SoldOut Performance Hall sahnesinde 90'ların renkli enerjisini şovlarıyla birleştirip kesintisiz bir pop nostaljisi sunuyor.

İzmir'de Bu Haftanın Klasik Müzik Etkinlikleri

  • Atacan Kesman Klasik Gitar Resitali: 8 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Bi'Kahve Bi'Sahne sahnesinde klasik gitarın zarif notalarıyla dinleyenleri romantik ve huzurlu bir akşamla buluşturuyor.

  • Candles and Echoes: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Coze Paşalimanı sahnesinde büyüleyici mum ışıkları eşliğinde klasik eserleri yankılandırarak mistik bir dinleti sunuyor.

  • Candles and Echoes: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Nif Bağları sahnesinde doğanın kalbinde yüzlerce mum eşliğinde klasik müziğin en güzel örneklerini sergiliyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Festival ve Özel Etkinlikler Var?

  • İl Gusto Italiano: 9 Haziran Salı günü saat 19.30'da Gili Ege Perla sahnesinde İtalyan lezzetlerini keyifli müzikler eşliğinde sunarak gurme ve müzikseverleri buluşturuyor.

  • Chopstick Night: 11 Haziran Perşembe günü saat 19.30'da Gili Ege Perla sahnesinde Uzakdoğu temalı bu özel gecede lezzet ve müziği harmanlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

  • Gondol Park Müzik Festivali: 12 - 14 Haziran tarihlerinde Karşıyaka Gondol Park sahnesinde sevilen grupların ve sanatçıların sahne aldığı açık hava festivaliyle gençliğin coşkusunu zirveye taşıyor.

  • ERKOLAR KAPATILSIN! - Girls Night: 12 Haziran Cuma günü saat 19.30'da Kalt Raum sahnesinde sadece kadınlara özel sürprizler ve hit şarkılarla güvenli, özgür bir eğlence alanı yaratıyor.

  • İstek Var Mı? Türkçe Edisyonu: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da Köşk Alsancak sahnesinde konukların anlık istek parçalarıyla şekillenen interaktif bir Türkçe pop eğlencesi sunuyor.

  • Vintage Market | Kovan Myvia: 14 Haziran Pazar günü saat 14.00'te MyVia Kovan - Bornova sahnesinde alışveriş, tasarım ve retro kültürü keyifli bir müzik eşliğinde pazar gününe taşıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

8 – 14 Haziran haftasında yazın coşkusu ve açık havanın enerjisi Bursa'da müziğin ritmiyle birleşiyor! Şehrin popüler mekanları, bu yaz haftasında müzikseverleri hem nostaljiye hem de canlı performanslara doyuracak harika etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rap Konserleri

  • Motive Konseri: 08 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde yeni nesil hip-hop tarzı ve iddialı sözleriyle gençlerin nabzını tutuyor.

Bursa'da Bu Haftanın Rock Konserleri

  • Ufuk Beydemir: 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.30'da Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde güçlü vokali ve dillere pelesenk olan rock baladlarıyla dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Alternatif / Rock Konserleri

  • Pera Konseri: 11 Haziran Perşembe günü saat 21.30'da Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde duygusal alternatif rock parçaları ve yüksek enerjili sahne şovuyla hayranlarıyla buluşuyor.

  • Mary Jane Konseri: 13 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde kendine has tarzı ve sevilen alternatif melodileriyle hafta sonu coşkusunu zirveye taşıyor.

Bursa'da Bu Haftanın Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Konserleri

  • Haktan: 12 Haziran Cuma günü saat 21.30'da Club Inferno Mania Bursa sahnesinde arabesk ve fantezi müziğin eşsiz eserlerini kendine has güçlü yorumuyla seslendirerek dinleyenleri mest ediyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Mekanda Parti ve DJ Performansı Var?

  • Dj Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde dönemin en hit pop şarkıları eşliğinde dinleyicileri nostaljik ve kesintisiz bir dansa davet ediyor.

  • BALKAN CHAOS PARTY: DÜĞÜNÜMÜZ VAR!: 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bursa sahnesinde Balkan ezgilerinin kıpır kıpır ritimleriyle tam bir düğün eğlencesi yaşatıyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Üniversite şehri Eskişehir'de 8 - 14 Haziran 2026 haftasında gençliğin dinamizmi ve yaz festivallerinin heyecanı sokaklara taşıyor!

Eskişehir'de Bu Haftanın Rap Konserleri

  • Motive Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Eskişehir Fuar Kongre Merkezi Açıkhava sahnesinde etkileyici lirikleri ve enerjik beat'leriyle Eskişehirli rap severleri coşturuyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Rock Konserleri

  • Redd Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde yılların tecrübesiyle şekillenen felsefi rock şarkılarını ve yüksek sahne enerjisini hayranlarına aktarıyor.

Eskişehir'de Bu Haftanın Alternatif / Rock Konserleri

  • Particles: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de İzole sahnesinde modern elektronik elementlerle süslediği alternatif rock besteleriyle sıra dışı bir atmosfer yaratıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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