8 – 14 Haziran Konser Takvimi: Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir'deki Konserler ve Yaz Tatili Etkinlikleri

Yaz mevsiminin sıcaklığı ve açık hava sezonunun coşkusuyla 8 – 14 Haziran 2026 haftasında Türkiye’nin dört bir yanında müzik sesleri yükseliyor! Özellikle yazın dinamik enerjisini yansıtan etkinlikler ve açık hava sahneleriyle Ankara'dan İzmir'e, Bursa'dan Eskişehir'e kadar tüm büyük şehirlerde eğlence doruğa çıkıyor. Akustik performanslar, rock tınıları, rap müziğin yükselen yıldızları, pop sahnelerinin dev isimleri ve yaz akşamlarına damga vuran konsept partiler eşliğinde müzik dolu kesintisiz bir haftaya hazır olun!

Peki, İzmir'de bu hafta hangi konserler var? 8 – 14 Haziran'da Ankara'da hangi etkinlikler düzenleniyor? Yaz tatili başlangıcına özel en iyi etkinlikler ve festivaller nerede? Bursa'da bu hafta eğlenmek için nereye gidilir? Eskişehir'de nerede canlı müzik dinlenir? Bu hafta nerede konser var?

Uyarı: Konserlerin güncel durumları, kapı açılış saatleri, bilet fiyatları ve rezervasyon detayları için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi öneririz.