Haberler
Gündem
Emekli Paşanın Oğlunun Ölümünde "Kasten Öldürme" Gelişmesi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2026 - 12:47

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın şüpheli ölümüyle ilgili davada kritik bir gelişme yaşandı. T24’ten Tolga Şardan’ın aktardığı ayrıntılara göre mahkeme, takipsizlik kararını kaldırarak şüpheliler hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla yeniden soruşturma başlatılmasına hükmetti. 

Yaşamına son verdiği ileri sürülmüştü, iddiaların çürümesinin ardından soruşturma yeniden başlatıldı.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 2018 yılında İzmir Narlıdere’de bir inşaat alanında cansız bedeninin bulunmasıyla başlayan süreçte, yeni gelişme yaşandı. Yıllardır süren hukuk mücadelesi sonuç verdi; mahkeme, daha önce dosyası kapatılan şüpheliler hakkındaki takipsizlik kararını iptal etti.

13 Mayıs 2018’de meydana gelen olayda Dorukhan Büyükışık'ın yaşamına son verdiği ileri sürülmüştü. Ortaya çıkan yeni bulgular davanın seyrini değiştirdi. İnşaat şirketi sahipleri, yöneticileri ve bazı emniyet görevlileri hakkında 2023 yılında verilen takipsizlik kararları, Yargıtay’ın 'soruşturma genişletilmeli' uyarısının ardından yeniden masaya yatırıldı. Savcılığın ikinci kez verdiği takipsizlik kararı, İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nden döndü.

"Kasten öldürme" suçu yöneltildi.

17 Nisan 2026 tarihinde alınan kararda, savcılığın tüm delilleri toplamadan ve yeterli inceleme yapmadan dosyayı kapattığına dikkat çekildi. Bu kararla birlikte; aralarında şirket sahiplerinin ve olay yerinde görevli kolluk kuvvetlerinin de bulunduğu isimler hakkında, “kasten öldürme” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamalarıyla yeniden adli süreç başlatıldı.

Yeniden açılan dosya, İzmir Emniyeti’ndeki ilgili kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde genişletilerek yargılamanın yeni bir safhaya geçmesini sağladı.

Gazeteci Tolga Şardan köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

'İzmir’in 'siyaseten hatırlı' ailelerinden Tanyerler’in süreci yeni boyuta taşındı böylelikle.

Tek evladının katil zanlıların peşinde koşarak cinayetin gün ışığına çıkarılmasında büyük gayret sarf eden Ethem Büyükışık’la görüştüm. Büyükışık, gelişmeden memnun. Adaleti arayama devam edeceğini ifade etti.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
