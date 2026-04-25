Emekli Paşanın Oğlunun Ölümünde "Kasten Öldürme" Gelişmesi

17 Nisan 2026 tarihinde alınan kararda, savcılığın tüm delilleri toplamadan ve yeterli inceleme yapmadan dosyayı kapattığına dikkat çekildi. Bu kararla birlikte; aralarında şirket sahiplerinin ve olay yerinde görevli kolluk kuvvetlerinin de bulunduğu isimler hakkında, “kasten öldürme” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamalarıyla yeniden adli süreç başlatıldı.

Yeniden açılan dosya, İzmir Emniyeti’ndeki ilgili kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde genişletilerek yargılamanın yeni bir safhaya geçmesini sağladı.

Gazeteci Tolga Şardan köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

'İzmir’in 'siyaseten hatırlı' ailelerinden Tanyerler’in süreci yeni boyuta taşındı böylelikle.

Tek evladının katil zanlıların peşinde koşarak cinayetin gün ışığına çıkarılmasında büyük gayret sarf eden Ethem Büyükışık’la görüştüm. Büyükışık, gelişmeden memnun. Adaleti arayama devam edeceğini ifade etti.'