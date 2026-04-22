İstanbul TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman? TOKİ İstanbul Kura Sonuçları Açıklandı mı?

İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun kuraları 25 Nisan Cumartesi günü çekilecek. İstanbul kuraları 26-27 Nisan 2026 tarihlerinde de devam edecek. Kura maratonunun ilk günü olan 25 Nisan Cumartesi günü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un katılımıyla tören düzenlenecek.

İstanbul TOKİ Başvuru Sayısı Kaç?

İstanbul, 500 bin konutluk dev projede en yoğun talebin yaşandığı şehir oldu. Toplamda 5 milyondan fazla başvuru yapıldı.

İstanbul'da Kaç Kişi Kura Listesinde?

İstanbul’daki 100 bin konut için 1 milyon 235 bin 169 kişi geçerli başvuru yaparak kura listesine girdi.