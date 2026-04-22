İstanbul TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman? TOKİ İstanbul Kura Sonuçları Açıklandı mı?

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 10:55

TOKİ 500 bin konut projesinde sona gelindi. 80 ilde tamamlanan kura çekilişinin ardından  İstanbul’a çevrildi. 100 bin aileyi ev sahibi yapacak dev projede kura çekim tarihleri ve ödeme detayları belli oldu. TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır?

İstanbul TOKİ Kura Çekilişi Ne Zaman?

İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun kuraları 25 Nisan Cumartesi günü çekilecek.  İstanbul kuraları 26-27 Nisan 2026 tarihlerinde de devam edecek.  Kura maratonunun ilk günü olan 25 Nisan Cumartesi günü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un katılımıyla  tören düzenlenecek.

İstanbul TOKİ Başvuru Sayısı Kaç?

İstanbul, 500 bin konutluk dev projede en yoğun talebin yaşandığı şehir oldu. Toplamda 5 milyondan fazla başvuru yapıldı.  

İstanbul'da Kaç Kişi Kura Listesinde?

İstanbul’daki 100 bin konut için 1 milyon 235 bin 169 kişi geçerli başvuru yaparak kura listesine girdi.

TOKİ İstanbul Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Noter huzurunda, ilçe ilçe gerçekleştirilecek olan çekilişler TOKİ’nin resmi YouTube hesabı ve sosyal medya kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Başvurusu kabul edilen veya reddedilenlerin tam listesi ise TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar sonuçları çekiliş anından itibaren e-Devlet kapısı üzerinden de takip edebilecek.

TOKİ Tam Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz

TOKİ Başvuru Ücreti Nasıl Geri Alınır?

Kurada ismi çıkmayan adaylar, başvuru sırasında yatırdıkları 5 bin TL'lik ücreti geri alabilecekler. İade işlemleri, kuraların tamamlanmasının ardından banka şubeleri veya ATM’ler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

TOKİ Konutları Ne Zaman Teslim Edilecek?

Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki konutların teslim süreciyle ilgili müjdeyi verdi. Temellerin atılmasının ardından hummalı bir çalışma yürütüleceğini belirten Kurum, konutların en geç 2 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.

TOKİ Ödeme Planı

İstanbul’daki sosyal konutlar için ödeme şartları da netleşti. Hak sahipleri yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanından yararlanacak. İşte İstanbul özelindeki ödeme tablosu: 

Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı. İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ayda başlayacak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
