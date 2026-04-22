article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Tüm Marketlerde Satılıyor: Türkiye’nin Ünlü Gıda Markası İflas Ediyor, Konkordato İlan Edildi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.04.2026 - 09:55

Türkiye genelindeki market raflarında yer alan popüler kahvaltılık ürünlerin üreticisi DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda, mali sıkıntıları aşmak adına hukuki koruma talep etti. Mahkeme, Fatsa merkezli şirketler ve sahipleri için 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Kaynak: Burak Taşcı / NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatsa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye'nin tanınmış gıda üreticilerinden DKC Grup Gıda Sanayi A.Ş. ve bünyesindeki Bolaman Park Gıda için önemli bir karara imza attı.

'Nut Master' markasıyla fındık ve yer fıstığı ezmesi kategorisinde geniş bir pazar payına sahip olan şirketler grubu, mali dengelerini korumak amacıyla mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, 51 milyon lira sermayeli DKC Grup ve iştiraklerine 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanıdı.

2012 yılında Ünye’de temelleri atılan ve faaliyetlerini Fatsa’da sürdüren 14 yıllık bu dev ticari oluşumun yanı sıra şirket sahipleri Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da söz konusu koruma kararı kapsamına alındı. Alınan bu kararla birlikte, şirketin faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve borçların yapılandırılması hedefleniyor. 

Mahkeme ayrıca, ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük süre içerisinde alacaklıların itiraz etme haklarının bulunduğunu, isteyenlerin delilleriyle birlikte konkordato talebinin reddini isteyebileceğini kamuoyuna duyurdu.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın