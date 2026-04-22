Tüm Marketlerde Satılıyor: Türkiye’nin Ünlü Gıda Markası İflas Ediyor, Konkordato İlan Edildi

'Nut Master' markasıyla fındık ve yer fıstığı ezmesi kategorisinde geniş bir pazar payına sahip olan şirketler grubu, mali dengelerini korumak amacıyla mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, 51 milyon lira sermayeli DKC Grup ve iştiraklerine 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti tanıdı.

2012 yılında Ünye’de temelleri atılan ve faaliyetlerini Fatsa’da sürdüren 14 yıllık bu dev ticari oluşumun yanı sıra şirket sahipleri Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da söz konusu koruma kararı kapsamına alındı. Alınan bu kararla birlikte, şirketin faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve borçların yapılandırılması hedefleniyor.

Mahkeme ayrıca, ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük süre içerisinde alacaklıların itiraz etme haklarının bulunduğunu, isteyenlerin delilleriyle birlikte konkordato talebinin reddini isteyebileceğini kamuoyuna duyurdu.