article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altında Son Durum: Altın Fiyatlarında Yatırımcıyı Ters Köşe Yapan Tablo

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 09:00

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile tüm görüşmeler sonuçlanana kadar İran'la ateşkes süresini uzattığını açıkladı. Küresel piyasaların gözü kulağı Orta Doğu’dan gelen haberlerdeyken, altın fiyatları Çarşamba gününe yükselişle başladı. Yatırımcıyı ters köşe yapan ateşkes kararının ardından 'Altın fiyatları ne kadar? Altın yükseldi mi?' soruları yanıt aradı. Vatandaşlar gram altının fiyatını araştırken en çok 'Gram altın ne kadar?' sorusunu yöneltti. İşte 22 Nisan Çarşamba altın fiyatları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

22 Nisan Çarşamba Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

Altın fiyatları belli oldu. Orta Doğu'da ateşkesin uzaması altın fiyatlarını hareketlendir. Güne yükselişle başlayan altın fiyatlarında son rakamlar belli oldu. İşte altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 882 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 220 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22 bin 432 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 44 bin 720 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 796 dolar

Altın yükseldi mi? Altın fiyatlarında "rekor" yorumu.

Spot altın, dünkü kayıplarını hızla telafi ederek yüzde 0,9 artış yaşadı. Piyasa uzmanları, mevcut yükselişin pamuk ipliğine bağlı olabileceği konusunda hemfikir. Marex analisti Edward Meir, ateşkesin bozulması durumunda doların güçleneceğini ve bunun altın üzerinde baskı kuracağını belirtiyor. Standard Chartered ise yayınladığı notta, her ne kadar kısa vadeli düzeltme riski olsa da altının orta vadede yeni rekorlar test edebileceği öngörüsünü paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın