Haberler
Ekonomi
Kredi Kartı Kullananların Yüzde 80'i Bu Hatayı Yapıyor

Kredi Kartı Kullananların Yüzde 80'i Bu Hatayı Yapıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.04.2026 - 17:28

Günlük hayatın koşturmacasında fatura takibinden kurtulmak isteyen kredi kartı kullanıcılarının yüzde 80’i, aslında kendi mali geleceklerini riske atıyor. 'Otomatik ödeme talimatı' vererek işleri kolaylaştırdığını düşünen binlerce kişi, bankaların sessizce işleyen faiz çarkına kapılmış durumda. Uzmanlar uyarıyor: Kontrol edilmeyen her otomatik ödeme, bir süre sonra içinden çıkılmaz bir finansal çıkmaza dönüşebilir.

Fark Etmeden Ödediğiniz Ücretler: Borcunuz Neden Hiç Bitmiyor?

Otomatik ödemelerde yapılan en büyük hata, kart borcunun sadece 'asgari tutar' üzerinden ödenmesi için talimat verilmesi. Bu durum, ilk bakışta günü kurtarıyor gibi görünse de borcun kalan %60-80’lik kısmına her ay yüksek akdi faiz işletilmesine neden oluyor. Sonuç ise kaçınılmaz: Hiç kapanmayan, kartopu gibi büyüyen bir borç yükü.

Ödemelerin arka planda kendiliğinden hallolması, kullanıcıda 'ekstre inceleme' alışkanlığını yok ediyor. Bu durum 'ekstre körlüğü' olarak adlandırılıyor. İptal etmeyi unuttuğunuz dijital platform üyelikleri, yanlış yansıtılan hizmet bedelleri veya haksız çekimler, siz fark etmeden aylar boyunca cebinizden para çıkmasına neden olabilir.

Faizli Nakit Avans Tuzağına Dikkat!

Eğer kredi kartı limitiniz o ayki faturaları karşılamaya yetmiyorsa veya bağlı hesapta yeterli bakiye yoksa, sistem durmuyor. Birçok banka, faturayı ödemek için 'taksitli nakit avans' veya 'ek hesap' (KMH) üzerinden faizli kredi kullanıyor.

Böylece basit bir elektrik faturası, üzerine binen faiz yüküyle size çok daha pahalıya mal oluyor. Şu yolları izleyebilirsiniz:

  • Tam Borç Ödeme: Asgari yerine borcun tamamını ödemeyi seçerek faiz sarmalını durdurun.

  • Ekstre Bildirimi: Ödeme gününden 2 gün önce SMS/E-posta uyarısı alarak harcamaları denetleyin.

  • Limit Takibi: Otomatik ödemelerin limitinizi tıkayıp acil durumlarda sizi yarı yolda bırakmasını engelleyin.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
right-dark
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
