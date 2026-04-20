Kredi Kartı Kullananların Yüzde 80'i Bu Hatayı Yapıyor

Otomatik ödemelerde yapılan en büyük hata, kart borcunun sadece 'asgari tutar' üzerinden ödenmesi için talimat verilmesi. Bu durum, ilk bakışta günü kurtarıyor gibi görünse de borcun kalan %60-80’lik kısmına her ay yüksek akdi faiz işletilmesine neden oluyor. Sonuç ise kaçınılmaz: Hiç kapanmayan, kartopu gibi büyüyen bir borç yükü.

Ödemelerin arka planda kendiliğinden hallolması, kullanıcıda 'ekstre inceleme' alışkanlığını yok ediyor. Bu durum 'ekstre körlüğü' olarak adlandırılıyor. İptal etmeyi unuttuğunuz dijital platform üyelikleri, yanlış yansıtılan hizmet bedelleri veya haksız çekimler, siz fark etmeden aylar boyunca cebinizden para çıkmasına neden olabilir.