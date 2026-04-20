Maaşınızdan Kesilen Vergileri Geri Almanın Yasal Yolu: Çoğu Kişi Bilmiyor

Vergi mevzuatındaki en güçlü kalemlerden biri engellilik indirimi. Bu haktan yararlanmak için sadece çalışanın engelli olması şart değil. Bakmakla yükümlü olduğunuz eşiniz veya çocuğunuzun engelli olması durumunda da vergi matrahınız düşürülüyor. Bu durum doğrudan her ay banka hesabınıza yatan net tutarın artması anlamına geliyor. Üstelik raporunuz varsa ancak bugüne kadar başvurmadıysanız, geriye dönük düzeltme talep etme hakkınız da saklı.

Özel sigorta ödeyenler kendi adınıza, eşiniz veya çocuklarınız için ödediğiniz şahıs sigortaları ciddi bir vergi avantajı sağlıyor. Sağlık ve kaza sigortalarında ödediğiniz primlerin tamamı (%100) matrahtan düşülebilir.

Hayat sigortaları primlerin yüzde 50’si vergi avantajı kapsamındadır.

Ödenen prim tutarı, o ayki brüt maaşınızın üyzde 15’ini ve yıllık asgari ücret toplamını geçmemelidir.