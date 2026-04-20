Haberler
Ekonomi
Maaşınızdan Kesilen Vergileri Geri Almanın Yasal Yolu: Çoğu Kişi Bilmiyor

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.04.2026 - 15:42

Milyonlarca çalışan her ay bordrosuna bakıyor ancak pek azı devletin sunduğu yasal indirim haklarından haberdar. Türkiye'deki mevcut vergi mevzuatı, sadece maaş almayı değil; yapılan bazı harcamaların vergiden düşülmesini de mümkün kılıyor. Eğer brüt maaşınız asgari ücretin üzerindeyse; sigorta primlerinden eğitim harcamalarına, engellilik indiriminden bağışlara kadar birçok kalemde ödediğiniz vergiyi geri alabilir veya net maaşınızı artırabilirsiniz.

Ailedeki Engel Durumu Maaşı Artırıyor

Vergi mevzuatındaki en güçlü kalemlerden biri engellilik indirimi. Bu haktan yararlanmak için sadece çalışanın engelli olması şart değil. Bakmakla yükümlü olduğunuz eşiniz veya çocuğunuzun engelli olması durumunda da vergi matrahınız düşürülüyor. Bu durum doğrudan her ay banka hesabınıza yatan net tutarın artması anlamına geliyor. Üstelik raporunuz varsa ancak bugüne kadar başvurmadıysanız, geriye dönük düzeltme talep etme hakkınız da saklı.

Özel sigorta ödeyenler kendi adınıza, eşiniz veya çocuklarınız için ödediğiniz şahıs sigortaları ciddi bir vergi avantajı sağlıyor. Sağlık ve kaza sigortalarında ödediğiniz primlerin tamamı (%100) matrahtan düşülebilir.

Hayat sigortaları primlerin yüzde 50’si vergi avantajı kapsamındadır.

Ödenen prim tutarı, o ayki brüt maaşınızın üyzde 15’ini ve yıllık asgari ücret toplamını geçmemelidir.

Eğitim ve Sağlık Harcamaları Vergiden Düşer mi?

Eğer birden fazla işverenden maaş alıyorsanız veya ek olarak kira geliri gibi nedenlerle yıllık beyanname veriyorsanız, cebinizden çıkan eğitim ve sağlık masraflarını vergiden düşebilirsiniz. Türkiye sınırları içinde yapılan harcamaların faturasını beyannameye ekleyerek, beyan edilen gelirin yüzde 10’una kadar indirim almanız mümkün.

Kızılay veya Yeşilay gibi kamu yararına çalışan kurumlara yaptığınız makbuzlu bağışlar, sadece sosyal bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir vergi indirim kalemidir. Makbuzunuzu iş yerinizin muhasebe departmanına sunduğunuzda, o ayki bordronuzda vergi matrahı indirimi uygulanır.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
