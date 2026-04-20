Bankalar Söylemiyor Ama ATM'lerde Bu İşlemi Herkes Ücretsiz Yapabiliyor

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.04.2026 - 15:03

Bankaların çoğu zaman sessiz kaldığı, müşterilerin ise 'komisyon öderim' korkusuyla uzak durduğu ATM işlemleri, 2026 yılında yepyeni bir boyuta taşındı. Cüzdanında kart taşımayanlardan, yüksek limitli nakit çekimi yapmak isteyenlere kadar herkesi ilgilendiren bu detaylar, hem vaktinizi hem de paranızı kurtarabilir. İşte ATM’lerin 'gizli' kullanım rehberi!

Bankanızın ATM'sini aramakla uğraşmayın! Kamu bankası ATM'leri tek çatı altında.

Pek çok kullanıcı hala sadece kendi bankasının ATM’sini aramakla vakit kaybediyor. Oysa 2026 itibarıyla 'TAM' (Türkiye'nin ATM Merkezi) projesi ve bankalar arası özel protokoller sayesinde komisyon derdi tarih oldu.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank gibi devlerin yanı sıra PTT ve katılım bankaları, ATM’lerini tek bir ağda birleştirdi. Bu bankalardan birinin müşterisiyseniz, diğerinin ATM’sinden kuruş ödemeden para çekebilir veya borç yatırabilirsiniz. Bazı özel bankalar, stratejik ortaklıklar kurarak müşterilerine belirli ağlarda ücretsiz işlem şansı sunuyor. Bankanızın mobil uygulamasından 'ücretsiz ATM noktaları' sekmesini kontrol etmeden işlem yapmayın.

ATM'de işlem yaparken bunlara dikkat: Şüpheli işlem olarak algılanabilir.

Acil nakit ihtiyacınız var ve sokaktaki ATM limitine mi takıldınız? 2026 düzenlemeleriyle birlikte 'Şube İçi' ve 'Şube Dışı' ATM ayrımı keskinleşti. Sokaktaki cihazlar güvenlik gerekçesiyle daha düşük limit sunarken, banka binalarının içinde veya bitişiğinde yer alan ATM’lerde günlük çekim limitleri 50 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. Yüksek tutarlar için şube içine girmek, sıra beklemeden sorununuzu çözebilir.

Güvenlik önlemleri 2026’da en üst seviyeye çıkarıldı. Artık ATM başında kask, maske veya koyu renkli gözlükle işlem yapmak, sistem tarafından 'şüpheli işlem' olarak algılanabiliyor. İşleminizin onaylanması için yüzünüzün net bir şekilde kameraya yansıması şart.

Açıklama alanını doldurmayı unutmayın.

Nakit transferi yaparken dikkat etmeniz gereken kritik bir değişiklik var: 200 bin TL ve üzerindeki tüm EFT/Havale işlemlerinde 'Açıklama' alanı artık opsiyonel değil, zorunlu.2 Milyon TL ve üzeri 'Nakit İşlem Beyan Formu' doldurulması gerekiyor. 20 Milyon TL ve üzeri paranın kaynağını ispatlayan (tapu, fatura vb.) dijital belgelerin sisteme yüklenmesi isteniyor.

Mobil bankacılık üzerinden oluşturulan QR kodlar, sadece hızı değil güvenliği de artırıyor. Kart kopyalama riskini sıfıra indiren bu yöntemle, fatura ödemeden harç yatırmaya kadar tüm kurumsal ödemelerinizi saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
