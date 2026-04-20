Bankalar Söylemiyor Ama ATM'lerde Bu İşlemi Herkes Ücretsiz Yapabiliyor

Pek çok kullanıcı hala sadece kendi bankasının ATM’sini aramakla vakit kaybediyor. Oysa 2026 itibarıyla 'TAM' (Türkiye'nin ATM Merkezi) projesi ve bankalar arası özel protokoller sayesinde komisyon derdi tarih oldu.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank gibi devlerin yanı sıra PTT ve katılım bankaları, ATM’lerini tek bir ağda birleştirdi. Bu bankalardan birinin müşterisiyseniz, diğerinin ATM’sinden kuruş ödemeden para çekebilir veya borç yatırabilirsiniz. Bazı özel bankalar, stratejik ortaklıklar kurarak müşterilerine belirli ağlarda ücretsiz işlem şansı sunuyor. Bankanızın mobil uygulamasından 'ücretsiz ATM noktaları' sekmesini kontrol etmeden işlem yapmayın.