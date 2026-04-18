Haberler
Ekonomi
Ünlü Ekonomist Filiz Eryılmaz Altın Fiyatları İçin 21 Nisan'a İşaret Etti

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2026 - 21:04

Piyasalarda hareketlilik yeniden artıyor. Altın yatırımcısı 'Altın fiyatları neden yükselmiyor?' sorusuna yanıt ararken gümüş yüzde 5.5'lik atakla haftanın yıldızı oldu. Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Eryılmaz, altın fiyatları için 21-22 Nisan tarihlerine dikkat çekti. Ünlü ekonomist yıl içinde çok sert düşüşler beklemediğini vurguladı. Öte yandan Eryılmaz, başta petrol olmak üzere diğer değerli yatırımlar için ise ateşkes bitimine işaret ederek 'Eski fiyatları unutun' dedi.

Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz, 21-22 Nisan tarihlerine dikkat çekti.

Küresel piyasaların gözü kulağı Orta Doğu’dan gelecek haber akışında. Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasaların şu an en güçlü 'savaş bitiyor' fiyatlamasını yaptığını ancak riskin kapıda olduğunu belirtti. 21-22 Nisan tarihlerinin ateşkes süreci için milat olduğunu vurgulayan Eryılmaz, 'Piyasa şu an ‘savaş bitiyor’ fiyatlamasını yapıyor ama bir taraftan da tedirgin; çünkü haber akışları çok hızlı bir şekilde terse dönebiliyor. O nedenle 21 Nisan’a kadar haber akışlarına bakılacak. 21 Nisan’dan sonra da ne olacağına odaklanılacak: Gerçekten anlaşabiliyorlar mı, bu durum kalıcı bir barışa dönüşüyor mu? Buna bakılacak' dedi.

Filiz Eryılmaz, altının neden beklenen rekorlara ulaşmadığını açıkladı.

Altın fiyatlarına dikkat çeken Filiz Eryılmaz, altındaki yükselişi sınırılı bulduğunu kaydetti. Eryılmaz, 'Altın tarafı da önemli. Ons altında bir yükseliş var, yaklaşık yüzde 1,7 civarında. Gram altında da yurt içinde yaklaşık yüzde 2’lik bir artış söz konusu. Ancak bu yükselişi çok güçlü bulmuyorum. Bunu gümüşle kıyaslıyorum; çünkü gümüşte yaklaşık yüzde 5,5’lik bir artış var ve son bir haftadır gümüş, altının önüne geçmiş durumda' ifadelerini kullandı.

Ekonomist Filiz Eryılmaz, altının neden zayıf kaldığını şu sözlerle anlattı:

“Altının görece zayıf kalmasının iki temel nedeni var. Birincisi, yatırımcıların borsalara yönelmesi. Şu anda borsalarda ciddi bir ralli var ve hatta tarihi rekorlar kırılıyor. Özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde bir yükseliş söz konusu. Piyasa beklentilerindeki değişimle birlikte bu baskı azaldı ve yatırımcılar riskli varlıklara yöneldi.

İkinci neden ise gümüşün güçlü performansı. Altın/gümüş rasyosu düşüyor. Gümüşün daha güçlü yükselmesinin sebebi ise sanayi metali olması. Eğer savaş bitiyorsa, ekonomik büyüme çok zarar görmeyecek ve üretim devam edecek demektir. Bu da gümüşe olan talebi artırıyor.'

Altın düşecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi?

Ekonomist Eryılmaz, altın fiyatlarında sert düşüş beklemediğini dile getirdi:

“Atında bir yükseliş var ama istenilen güçte değil. Buna rağmen mevcut seviyeler kıymetli. Petrol fiyatları geriledikçe ve haber akışları olumluya döndükçe altının da kademeli olarak yükselmeye devam etmesi beklenebilir. Ancak haber akışı tersine dönerse hem altın hem gümüşte yeniden bir baskı görülebilir. Yine de kısa vadede çok sert düşüşler beklemem.”

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
