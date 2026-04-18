Ünlü Ekonomist Filiz Eryılmaz Altın Fiyatları İçin 21 Nisan'a İşaret Etti

Altın fiyatlarına dikkat çeken Filiz Eryılmaz, altındaki yükselişi sınırılı bulduğunu kaydetti. Eryılmaz, 'Altın tarafı da önemli. Ons altında bir yükseliş var, yaklaşık yüzde 1,7 civarında. Gram altında da yurt içinde yaklaşık yüzde 2’lik bir artış söz konusu. Ancak bu yükselişi çok güçlü bulmuyorum. Bunu gümüşle kıyaslıyorum; çünkü gümüşte yaklaşık yüzde 5,5’lik bir artış var ve son bir haftadır gümüş, altının önüne geçmiş durumda' ifadelerini kullandı.

Ekonomist Filiz Eryılmaz, altının neden zayıf kaldığını şu sözlerle anlattı:

“Altının görece zayıf kalmasının iki temel nedeni var. Birincisi, yatırımcıların borsalara yönelmesi. Şu anda borsalarda ciddi bir ralli var ve hatta tarihi rekorlar kırılıyor. Özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde bir yükseliş söz konusu. Piyasa beklentilerindeki değişimle birlikte bu baskı azaldı ve yatırımcılar riskli varlıklara yöneldi.

İkinci neden ise gümüşün güçlü performansı. Altın/gümüş rasyosu düşüyor. Gümüşün daha güçlü yükselmesinin sebebi ise sanayi metali olması. Eğer savaş bitiyorsa, ekonomik büyüme çok zarar görmeyecek ve üretim devam edecek demektir. Bu da gümüşe olan talebi artırıyor.'