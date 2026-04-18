Özel Hastaneye Gidenler Dikkat: Bu İşlemlerden 1 Kuruş Bile Para Alamazlar!

Özel Hastaneye Gidenler Dikkat: Bu İşlemlerden 1 Kuruş Bile Para Alamazlar!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2026 - 18:42

Türkiye’de nüfusun neredeyse tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şemsiyesi altında bulunuyor. Tüm sigortalılar özel hastanelerin kapısını çalabilir. Ancak kapıdan içeri girerken yaşanan 'Acaba ne kadar ödeyeceğim?' endişesi, çoğu zaman sağlık sorununun önüne geçiyor. Oysa yasalar, vatandaşı fahiş faturalara karşı çelik bir zırh gibi koruyor. Bazı işlemlerden ise ücret alınamaz. Peki, özel hastanelerde hangi işlemlerden ücret alınması yasak? SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı.

Özel hastaneye giden vatandaşların "Ne kadar ödeyeceğim?" endişesi.

Özel hastaneye giden vatandaşların "Ne kadar ödeyeceğim?" endişesi.

SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeözel hastanelerde yaşanan 'Ne kadar ödeyeceğim?' endişesini yazdı. Karakaş, özel hastanelerde bazı tedavilerden ücret alınamayacağını belirtti. Karakaş, yazısında özel hastanelerin diledikleri gibi fiyat belirleme yetkisine sahip olmadığını kaydetti. SGK’nın belirlediği hizmet bedelinin en fazla 2 katını (yüzde 200) talep edebilirler. Üstelik bu ücreti almadan önce size bir 'İlave Ücret Onay Formu' imzalatmak ve hangi işlem için ne kadar fark alacaklarını hastane tabelalarında açıkça belirtmek zorundalar.

Özel hastanelerde hangi durumlarda ücret alınmaz?

Özel hastanelerde hangi durumlarda ücret alınmaz?

Bazı sağlık hizmetleri var ki, hastane 'özel' de olsa cebinizden bir kuruş dahi çıkmaması gerekiyor. Yasaların taviz vermediği o hizmetler şunlar:

Acil Müdahaleler: Hayati tehlikeyle acile girdiğinizde 'para' lafı dahi edilemez. Durumunuz stabilize edilene kadar geçen ilk 24 saat tamamen ücretsizdir.

Kanser Tedavisi: Kemoterapi, radyoterapi ve radyoizotop gibi hayati tedaviler bedelsizdir.

Hayati Operasyonlar: Organ ve doku nakli, kalp cerrahisi, yoğun bakım hizmetleri ve yanık tedavilerinde ilave ücret yasaktır.

Bebekler ve Diyaliz: Yeni doğan sağlık hizmetleri ve diyaliz seansları devlet güvencesi altındadır.

Şehit Yakınları ve Gazilere Tam Koruma: Şehit yakınları, gaziler, İstiklal Madalyası sahipleri ve harp malulleri ile ailelerinden hiçbir özel hastane ilave ücret talep edemez.

Özel hastaneler gerçek acil durumda ücret talep edilemez. Haksız ücret öderseniz ne yapmalısınız?

Özel hastaneler gerçek acil durumda ücret talep edilemez. Haksız ücret öderseniz ne yapmalısınız?

'Acilden girdim ama yine de para aldılar' diyorsanız şu ayrıntıya dikkat: Eğer durumunuz gerçekten acil değilse ve sadece sıra beklememek için acili kullandıysanız, hastane ücret isteyebilir. Ancak gerçek bir acil durumda 24 saatlik gözlem süreci dolmadan sizden ücret talep edilmesi hukuksuzdur.

İsa Karakaş, haksız ücret ödeyenler için şu önerilerde bulundu:

  • Hastaneden her bir kalemi gösteren dökümü talep edin.

  • SGK’nın web sitesindeki sorgulama ekranından ödemeniz gereken gerçek tutarı teyit edin.

  • Fazla ödeme yaptıysanız ALO 170 hattını arayın veya SGK’ya dilekçe verin.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
