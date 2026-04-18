Özel Hastaneye Gidenler Dikkat: Bu İşlemlerden 1 Kuruş Bile Para Alamazlar!

SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeözel hastanelerde yaşanan 'Ne kadar ödeyeceğim?' endişesini yazdı. Karakaş, özel hastanelerde bazı tedavilerden ücret alınamayacağını belirtti. Karakaş, yazısında özel hastanelerin diledikleri gibi fiyat belirleme yetkisine sahip olmadığını kaydetti. SGK’nın belirlediği hizmet bedelinin en fazla 2 katını (yüzde 200) talep edebilirler. Üstelik bu ücreti almadan önce size bir 'İlave Ücret Onay Formu' imzalatmak ve hangi işlem için ne kadar fark alacaklarını hastane tabelalarında açıkça belirtmek zorundalar.