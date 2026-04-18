İnan Kıraç'ın Emine Alangoya İle Evliliği Hakkında Mahkeme Son Noktayı Koydu

İnan Kıraç'ın Emine Alangoya İle Evliliği Hakkında Mahkeme Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2026 - 17:24

İş dünyasının tanınmış isimlerinden İnan Kıraç ile ilgili uzun süredir kamuoyunu meşgul eden davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 89 yaşındaki Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptaline ilişkin yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onayladı.

Evlendiği tarihte hukuki ve fiili ehliyetine sahip olmadığı tespit edildi.

Evlendiği tarihte hukuki ve fiili ehliyetine sahip olmadığı tespit edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nin verdiği kararı detaylıca inceledi. Yapılan inceleme sonucunda, İnan Kıraç'ın evlendiği tarihte hukuki ve fiil ehliyetine sahip olmadığı tespiti yerinde bulundu. İstinaf dairesi, ilk derece mahkemesinin delil toplama sürecinde ve kanun uygulamasında herhangi bir hata yapılmadığına dikkat çekerek, tarafların itirazlarını esastan reddetti.

İnan Kıraç'ın evliliği neden iptal edildi?

İnan Kıraç'ın evliliği neden iptal edildi?

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Babasının Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin, sağlık durumu ve fiil ehliyeti eksikliği nedeniyle geçersiz sayılmasını talep eden İpek Kıraç’ın bu iddiası, yargı süreciyle de desteklendi.

Dava dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporu, davanın seyrini değiştiren en kritik belge oldu. Raporda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine bir vasi atanması gerektiği net bir dille ifade edilmişti. Bu doğrultuda önce geçici, ardından Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kalıcı vasiler tayin edilmişti.

18 Temmuz 2025’te yerel mahkemenin verdiği 'evliliğin iptali' kararı, İstinaf'ın son kararıyla birlikte hukuken tescillenmiş oldu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
