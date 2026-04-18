İnan Kıraç'ın Emine Alangoya İle Evliliği Hakkında Mahkeme Son Noktayı Koydu

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Babasının Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin, sağlık durumu ve fiil ehliyeti eksikliği nedeniyle geçersiz sayılmasını talep eden İpek Kıraç’ın bu iddiası, yargı süreciyle de desteklendi.

Dava dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporu, davanın seyrini değiştiren en kritik belge oldu. Raporda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine bir vasi atanması gerektiği net bir dille ifade edilmişti. Bu doğrultuda önce geçici, ardından Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kalıcı vasiler tayin edilmişti.

18 Temmuz 2025’te yerel mahkemenin verdiği 'evliliğin iptali' kararı, İstinaf'ın son kararıyla birlikte hukuken tescillenmiş oldu.