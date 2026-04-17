Hileli Gıdalar Belli Oldu: 6 Peynir Markası Listeye Girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini koruma altına alan 5996 Sayılı Kanun kapsamındaki yetkisini kullanarak halkın sağlığıyla oynayanları ifşa etmeye devam ediyor. 16 Nisan 2026 itibarıyla güncellenen 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinde yapılan hileleri gözler önüne serdi.

Yapılan son denetimlerde, özellikle süt ürünlerinde içeriğin gizlendiği ve standartların dışına çıkıldığı saptandı. Listeye eklenen markalarda en çok rastlanan usulsüzlük ise yağ oranının düşük tutulması ve mevzuata aykırı eritme tuzu kullanımı oldu.