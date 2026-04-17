article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hileli Gıdalar Belli Oldu: 6 Peynir Markası Listeye Girdi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2026 - 22:53

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit-tahşiş listesini kamuoyuyla paylaştı. 16 Nisan 2026 tarihli listede kıymadan zeytinyağına baharattan peynire kadar yapılan hileler gözler önüne serildi. Taklit-tağşiş listesinde 6 peynir ve tereyağı markası yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni hile listesini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini koruma altına alan 5996 Sayılı Kanun kapsamındaki yetkisini kullanarak halkın sağlığıyla oynayanları ifşa etmeye devam ediyor. 16 Nisan 2026 itibarıyla güncellenen 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinde yapılan hileleri gözler önüne serdi.

Yapılan son denetimlerde, özellikle süt ürünlerinde içeriğin gizlendiği ve standartların dışına çıkıldığı saptandı. Listeye eklenen markalarda en çok rastlanan usulsüzlük ise yağ oranının düşük tutulması ve mevzuata aykırı eritme tuzu kullanımı oldu.

Listede yer alan ve hile yapan 6 peynir-tereyağ markası şöyle:

Denetimler sonucunda 'temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' gerekçesiyle listeye dahil edilen ürünler şunlar:

İlayda Çiftliği: Kaşar Peyniri (1000 gr) ürünlerinde uygunsuz eritme tuzu tespit edildi.

Uşagum Vakfıkebir: Tuzlu Tereyağı ürünlerinde yağ oranının yasal sınırın altında olduğu belirlendi.

Çamoluk: Kaşar Peyniri ürünlerinde hem yağ oranının düşük olması hem de eritme tuzu kullanımı nedeniyle iki ayrı ihlal saptandı.

Hamitköy: Yarım Yağlı Taze Eritme Tost Peyniri ürünlerinde yağ oranının düşük olduğu kayıt altına alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın