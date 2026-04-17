Yerebatan Sarnıcı Giriş Ücreti 1 Lira Oldu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2026 - 19:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde yeni karar alındı. Alınan karara göre Türkiye’nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’na giriş ücreti 1 TL oldu. İBB’den yapılan paylaşımda “İstanbul’un mirasını herkes görebilsin diye Yerebatan Sarnıcı’nı 18 Nisan’dan itibaren yalnızca 1 TL ödeyerek ziyaret edebilirsiniz” denildi.

Yerebatan Sarnıcı giriş fiyatı 1 TL oldu.

İBB Meclisi’nde Yerebatan Sarnıcı’na dair yeni karar alındı. Alınan karara göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 1 TL oldu. 

Tarihi yarımadanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’na alınan yeni kararla daha fazla ziyaretçi bekleniyor. Yeni uygulamayla İstanbul’da kültür turizmine katkı sağlamak amaçlandı. 

İBB tarafından yapılan açıklamada kültürel mirasın korunmasının yanı sıra toplumla buluşturulmasının da öncelikli hedef olduğu vurgulandı. İBB tarafından yapılan duyuruda 'İstanbul’un mirasını herkes görebilsin diye Yerebatan Sarnıcı’nı 18 Nisan’dan itibaren yalnızca 1 TL ödeyerek ziyaret edebilirsiniz' ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
