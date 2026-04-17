Yerebatan Sarnıcı Giriş Ücreti 1 Lira Oldu

İBB Meclisi’nde Yerebatan Sarnıcı’na dair yeni karar alındı. Alınan karara göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 1 TL oldu.

Tarihi yarımadanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’na alınan yeni kararla daha fazla ziyaretçi bekleniyor. Yeni uygulamayla İstanbul’da kültür turizmine katkı sağlamak amaçlandı.

İBB tarafından yapılan açıklamada kültürel mirasın korunmasının yanı sıra toplumla buluşturulmasının da öncelikli hedef olduğu vurgulandı. İBB tarafından yapılan duyuruda 'İstanbul’un mirasını herkes görebilsin diye Yerebatan Sarnıcı’nı 18 Nisan’dan itibaren yalnızca 1 TL ödeyerek ziyaret edebilirsiniz' ifadeleri kullanıldı.