Her Otelde Aynı Koridoru Görmemizin Şaşırtan Nedeni

Her Otelde Aynı Koridoru Görmemizin Şaşırtan Nedeni

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 17:01

Dünyanın neresine gidilirse gidilsin büyük otellerin koridorları neredeyse aynı görünüyor. Desenli halılar, yan yana dizilmiş kapılar ve sonsuza uzayan bir geçiş hissi hemen fark ediliyor. Çoğu kişi ilk bakışta sıradan bulsa da arkasında ciddi bir planlama yer alıyor. Yorgun yolcuların ihtiyaçları tasarımın merkezinde tutuluyor. Aynı zamanda maliyet ve düzen de önemli rol oynuyor.

Tanıdık düzen aslında bilinçli bir tercih, tesadüf değil

Tanıdık düzen aslında bilinçli bir tercih, tesadüf değil

Otel zincirleri için en önemli hedef, konukların kendini güvende ve rahat hissetmesi. Bu yüzden koridor düzeni dünyanın neresine gidilirse gidilsin tanıdık olacak şekilde planlanıyor. Aynı kapı dizilimi, benzer halı dokusu ve sade duvar renkleri, zihinde güven ve alışkanlık hissi oluşturuyor. Yorgun bir yolculuğun ardından sürpriz yerine tanıdık bir ortam görmek, konaklama deneyimini daha konforlu hale getiriyor.

Duvarlardaki tabloların genelde soyut ve dikkat çekmeyen türden olması da tesadüf değil. Kültürel hassasiyet yaratabilecek detaylardan özellikle kaçınılıyor. Sessizliği korumak adına kalın halılar tercih ediliyor, böylece geç saatlerde gelen sesler minimuma indiriliyor. Aynı zamanda koridor planı sayesinde asansör, merdiven ve buz makinesi gibi alanlara ulaşmak oldukça kolay hale geliyor.

Aynı görünen koridorların arkasında ciddi bir maliyet hesabı var

Aynı görünen koridorların arkasında ciddi bir maliyet hesabı var

Uluslararası otel zincirleri, dünyanın farklı noktalarında aynı yapı tekniklerini ve malzemeleri kullanmayı tercih ediyor. Bu yaklaşım hem inşaat sürecini hızlandırıyor hem de maliyetleri ciddi şekilde düşürüyor. Odaların belirli bir düzende yerleştirilmesi sayesinde tesisat sistemleri ortak kullanılabiliyor, bu da uzun vadede büyük avantaj sağlıyor.

Koridor genişlikleri bile rastgele belirlenmiyor. Genelde 150-180 santimetre aralığında tutuluyor; böylece servis arabaları rahatça hareket edebiliyor, aynı anda valiz taşıyan misafirler de zorlanmıyor. Halı desenlerinin karmaşık olması ise estetikten çok pratik bir sebebe dayanıyor. Yoğun desenler kir ve lekeleri daha az belli ediyor, temizlik sürecini daha yönetilebilir hale getiriyor.

Aynı kapıların tekrar ettiği, sessizliğin hakim olduğu koridorlar herkeste aynı etkiyi yaratmıyor

Aynı kapıların tekrar ettiği, sessizliğin hakim olduğu koridorlar herkeste aynı etkiyi yaratmıyor

Kimileri için huzurlu ve düzenli bir ortam anlamına gelirken, bazıları için garip ve tekinsiz bir his uyandırabiliyor. Özellikle uzun ve boş koridorlar, yön duygusunu zayıflatıp kaybolma hissini artırabiliyor.

Son yıllarda bu algıyı kırmak isteyen butik oteller daha özgün tasarımlara yöneliyor. Yerel dokular, farklı renk paletleri ve özgün sanat eserleriyle standart görünümden uzaklaşılıyor. Yine de büyük zincir oteller, güven ve alışkanlık hissini ön planda tutmaya devam ediyor. Çünkü çoğu yolcu için sürpriz değil, konfor öncelikli oluyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
