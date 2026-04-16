Her Otelde Aynı Koridoru Görmemizin Şaşırtan Nedeni

Otel zincirleri için en önemli hedef, konukların kendini güvende ve rahat hissetmesi. Bu yüzden koridor düzeni dünyanın neresine gidilirse gidilsin tanıdık olacak şekilde planlanıyor. Aynı kapı dizilimi, benzer halı dokusu ve sade duvar renkleri, zihinde güven ve alışkanlık hissi oluşturuyor. Yorgun bir yolculuğun ardından sürpriz yerine tanıdık bir ortam görmek, konaklama deneyimini daha konforlu hale getiriyor.

Duvarlardaki tabloların genelde soyut ve dikkat çekmeyen türden olması da tesadüf değil. Kültürel hassasiyet yaratabilecek detaylardan özellikle kaçınılıyor. Sessizliği korumak adına kalın halılar tercih ediliyor, böylece geç saatlerde gelen sesler minimuma indiriliyor. Aynı zamanda koridor planı sayesinde asansör, merdiven ve buz makinesi gibi alanlara ulaşmak oldukça kolay hale geliyor.