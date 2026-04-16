300 Yıldır Fırını Hiç Sönmeyen Dünyanın En Eski Restoranı!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 13:15

Madrid’in dar sokaklarından birinde dikkat çeken tarihi bir restoran bulunuyor. 1725 yılından bu yana aynı yerde hizmet veriyor. Sobrino de Botín, dünyanın en eski restoranı olarak kayıtlara geçmiş durumda. En dikkat çekici detayı ise fırınının hiç sönmemesi. Yüzyıllardır aynı gelenek sürdürülüyor.

300 yıldır aynı yerde hizmet veren bir restoran

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Sobrino de Botín, 1725 yılında Fransız aşçı Jean Botín tarafından kuruldu. Açıldığı günden bu yana aynı adreste faaliyet göstermeye devam eden restoran, Guinness World Records tarafından dünyanın en eski kesintisiz çalışan restoranı olarak tescillendi.

Mekânın en dikkat çekici özelliklerinden biri, açıldığı günden beri kullanılan odun fırını. Bu fırının yıllardır hiç söndürülmediği biliniyor. Taş duvarları ve ahşap detaylarıyla korunan yapı, yalnızca bir restoran değil aynı zamanda tarihi bir alan olarak görülüyor.

Ünlü isimlerin uğrak noktası haline gelmiş

Sobrino de Botín yıllar boyunca pek çok tanınmış ismi ağırladı. Bunlardan biri de Ernest Hemingway oldu. Ünlü yazar, “The Sun Also Rises” adlı romanında bu mekâna yer verdi ve Madrid’de bulunduğu dönemlerde sık sık buraya geldi.

Bir diğer dikkat çeken detay ise Francisco Goya ile ilgili. Ünlü ressamın gençlik yıllarında burada bulaşıkçı olarak çalıştığı biliniyor. Bu durum, restoranın sadece gastronomi değil kültürel açıdan da önemli bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor.

Yüzyıllardır değişmeyen lezzet geleneği

Restoranın en bilinen yemeği cochinillo asado yani fırında süt domuzu. Bu yemek, 300 yıldır kullanılan odun fırınında hazırlanıyor. Aynı pişirme yöntemi ve tariflerle servis edilmeye devam ediyor.

Günümüzde modern restoran anlayışı yaygın olsa da Sobrino de Botín, geleneksel yapısını korumayı sürdürüyor. Bu durum, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yüzyıllardır devam eden bu sistem, restoranı gastronomi açısından da önemli bir noktaya taşıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
