300 Yıldır Fırını Hiç Sönmeyen Dünyanın En Eski Restoranı!

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Sobrino de Botín, 1725 yılında Fransız aşçı Jean Botín tarafından kuruldu. Açıldığı günden bu yana aynı adreste faaliyet göstermeye devam eden restoran, Guinness World Records tarafından dünyanın en eski kesintisiz çalışan restoranı olarak tescillendi.

Mekânın en dikkat çekici özelliklerinden biri, açıldığı günden beri kullanılan odun fırını. Bu fırının yıllardır hiç söndürülmediği biliniyor. Taş duvarları ve ahşap detaylarıyla korunan yapı, yalnızca bir restoran değil aynı zamanda tarihi bir alan olarak görülüyor.