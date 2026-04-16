Sadece 2,5 Metre Genişliğindeki Bu Otelde Kalmak Cesaret İstiyor!

Bavyera’nın tarihi Amberg kentinde bulunan Eh'Häusl Hotel, 1728 yılında oldukça yaratıcı bir fikirle ortaya çıktı. O dönemde evlenmek isteyen çiftlerin kendi evine sahip olması gerekiyordu. Maddi imkanı olmayan genç bir çift ise iki bina arasındaki dar boşluğu satın alarak buraya küçük bir ev inşa etti.

Bu sayede hem evlenme şartını yerine getirdiler hem de yıllar sonra dünyanın en ilginç yapılarından biri olacak bir hikayeye imza attılar. Yapının adı olan “Eh'Häusl” da zaten Bavyera lehçesinde evlilik evi anlamına geliyor. Yani burası başlı başına bir aşk hikâyesinin ürünü.