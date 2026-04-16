Sadece 2,5 Metre Genişliğindeki Bu Otelde Kalmak Cesaret İstiyor!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 12:12

Almanya’nın Amberg kentinde görenleri şaşırtan ilginç bir yapı bulunuyor. İki bina arasına sıkışmış bu dar yapı dünyanın en dar oteli olarak biliniyor. Sadece 2,5 metre genişliğinde olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak onu özel yapan sadece mimarisi değil. Arkasında yatan hikaye de en az kendisi kadar etkileyici.

Aşk için yapılan en ilginç evlerden biri olabilir

Bavyera’nın tarihi Amberg kentinde bulunan Eh'Häusl Hotel, 1728 yılında oldukça yaratıcı bir fikirle ortaya çıktı. O dönemde evlenmek isteyen çiftlerin kendi evine sahip olması gerekiyordu. Maddi imkanı olmayan genç bir çift ise iki bina arasındaki dar boşluğu satın alarak buraya küçük bir ev inşa etti.

Bu sayede hem evlenme şartını yerine getirdiler hem de yıllar sonra dünyanın en ilginç yapılarından biri olacak bir hikayeye imza attılar. Yapının adı olan “Eh'Häusl” da zaten Bavyera lehçesinde evlilik evi anlamına geliyor. Yani burası başlı başına bir aşk hikâyesinin ürünü.

Sadece dar değil, aynı zamanda lüks bir otel

Günümüzde yapı tek odalı butik otel olarak hizmet veriyor. Toplamda 53 metrekarelik alan dört kata bölünmüş durumda. Dar görünümüne rağmen iç tasarım oldukça akıllıca planlanmış ve konfor ön planda tutulmuş.

Otelin içinde jakuzi, sauna ve modern dekorasyon gibi detaylar bulunuyor. Bavarian Tourism Ministry kayıtlarına göre dünyanın en dar oteli olarak geçen bu yapı, özellikle balayı çiftlerinin ilgisini çekiyor. Tek odası olduğu için rezervasyon yaptırmak ise oldukça zor.

Küçük yapının büyük bir hikayesi var

Eh'Häusl sadece mimari açıdan değil, kültürel açıdan da önemli bir yapı olarak görülüyor. Şehrin tarihi merkezinde yer alan otel, ziyaretçilere hem geçmişe tanıklık etme hem de farklı bir konaklama deneyimi sunuyor.

Dar sokakları ve ortaçağ atmosferiyle bilinen Amberg’de bu yapı, şehrin karakterini en iyi yansıtan noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Yüzyıllardır ayakta kalan bu küçük yapı, bugün hala en çok fotoğraflanan yerler arasında bulunuyor.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
