1 Milyon Tırı Yoldan Silecek Dev Tünel: 2 Ülke Birbirine Bağlanacak

1 Milyon Tırı Yoldan Silecek Dev Tünel: 2 Ülke Birbirine Bağlanacak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 16:27

Fransa’dan İtalya’ya geçmek sanıldığı kadar kolay değil. Arada yükselen Alpler, ulaşımı yıllardır zorlaştırıyor. Karayolu ve demiryolu seçenekleri zaman kaybettiriyor. Üstelik yük taşımacılığının büyük kısmı hala tırlarla yapılıyor. Ancak tüm dengeleri değiştirecek dev proje hızla ilerliyor.

Alpler engel olmaktan çıkıyor, Avrupa’nın en uzun tüneli geliyor

Alpler engel olmaktan çıkıyor, Avrupa’nın en uzun tüneli geliyor

Fransa ile İtalya’yı birbirine bağlayacak Mont Cenis Baz Tüneli, tam 57.5 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun demiryolu tüneli olmaya hazırlanıyor. Lyon ile Torino arasındaki yolculuk süresi neredeyse yarıya düşecek. Saatler süren yolculuk, iki saate yakın sürede tamamlanabilecek.

Üstelik mesele yalnızca hız değil. Mevcut hatlar keskin virajlar, dik eğimler ve heyelan riskiyle dolu. 2023 yılında yaşanan toprak kayması, demiryolunu uzun süre devre dışı bırakmıştı. Yeni hat ise dağın tabanından geçtiği için daha güvenli, daha düz ve çok daha verimli olacak.

1 milyon tır trafikten çekilecek, dengeler tamamen değişecek

1 milyon tır trafikten çekilecek, dengeler tamamen değişecek

Alpler üzerinden yapılan yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 92’si hâlâ tırlarla gerçekleşiyor. Yeni hat devreye girdiğinde ise tablo tamamen değişecek. Her yıl yaklaşık 1 milyon ağır vasıtanın yollardan çekilmesi hedefleniyor.

Karbon salınımında ciddi düşüş bekleniyor. Yıllık 1 milyon ton CO2 azaltımı, yaklaşık 400 bin hanenin yıllık emisyonuna eşdeğer. Aynı zamanda trenlerin taşıma kapasitesi de ciddi şekilde artacak. Şu an 700 ton taşıyabilen yük trenleri, yeni sistemle 2.000 tona kadar çıkabilecek.

Dağın altı adeta şantiyeye döndü, mühendislik sınırları zorlanıyor

Dağın altı adeta şantiyeye döndü, mühendislik sınırları zorlanıyor

Proje sahasında aynı anda binlerce kişi çalışıyor. Dev tünel açma makineleri, kayaları parçalayarak ilerliyor. Bazı bölgelerde ise klasik patlatma yöntemi kullanılıyor. Sert kaya yapısı, su sızıntıları ve farklı jeolojik katmanlar süreci zorlaştırıyor.

Tünel yalnızca yatay değil, dikey olarak da inşa ediliyor. Havalandırma için açılan dev şaftlar kilometrelerce derine iniyor. İçeride oluşan malzemelerin büyük kısmı geri dönüştürülerek tekrar kullanılıyor. Tüm süreç, adeta yer altında kurulan dev bir fabrika gibi ilerliyor.

Proje tamamlandığında Avrupa’nın doğusu ile batısı arasındaki ulaşım ciddi şekilde hızlanacak. Ekonomik hareketlilik artacak, çevresel etkiler azalacak. Ancak maliyet, çevre tartışmaları ve yerel tepkiler hala gündemdeki yerini koruyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
