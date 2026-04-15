1 Milyon Tırı Yoldan Silecek Dev Tünel: 2 Ülke Birbirine Bağlanacak

Proje sahasında aynı anda binlerce kişi çalışıyor. Dev tünel açma makineleri, kayaları parçalayarak ilerliyor. Bazı bölgelerde ise klasik patlatma yöntemi kullanılıyor. Sert kaya yapısı, su sızıntıları ve farklı jeolojik katmanlar süreci zorlaştırıyor.

Tünel yalnızca yatay değil, dikey olarak da inşa ediliyor. Havalandırma için açılan dev şaftlar kilometrelerce derine iniyor. İçeride oluşan malzemelerin büyük kısmı geri dönüştürülerek tekrar kullanılıyor. Tüm süreç, adeta yer altında kurulan dev bir fabrika gibi ilerliyor.

Proje tamamlandığında Avrupa’nın doğusu ile batısı arasındaki ulaşım ciddi şekilde hızlanacak. Ekonomik hareketlilik artacak, çevresel etkiler azalacak. Ancak maliyet, çevre tartışmaları ve yerel tepkiler hala gündemdeki yerini koruyor.