Tarlada Gezerken 1000 Yıllık Tılsımlı Yüzük Buldu: Gizemi Çözülemedi

49 yaşındaki Rafal Wesolowski, Mayıs 2024’te İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde tarlada metal dedektörüyle arama yaparken sıra dışı sinyal aldı. Toprağı kazdığında gümüş ve altın kaplama parmak yüzüğü ortaya çıktı. İlk anda ne olduğunu anlamasa da eline aldığı anda sıradan eser olmadığını fark etti.

Wesolowski, 'Tam olarak ne olduğunu bilmiyordum ama özel olduğunu hemen anladım' diyerek o anı anlattı. Yüzüğün bin yılı aşkın süredir kimse tarafından dokunulmamış olması keşfi daha da etkileyici hale getirdi. Uzmanlar tarafından incelenen eser, erken Orta Çağ dönemine tarihlendi ve bölgede kaydedilen en önemli arkeolojik buluntulardan biri olarak değerlendirildi.

Yüzükte soldan sağa ilerleyen 16 runik karakter bulunuyor. Yazının tam anlamı hala çözülemedi. Nottingham Üniversitesi uzmanları, metinde 'Udnan' adlı kişiye ait olabilecek ifade bulunduğunu düşünüyor. Bazı yorumlara göre yazı 'Udnan'ın yüzüğ' ya da 'Udnan yüzüğe sahip' anlamına gelebilir. Ancak uzmanlar kesin yorum yapmaktan kaçınıyor.