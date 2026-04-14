Tarlada Gezerken 1000 Yıllık Tılsımlı Yüzük Buldu: Gizemi Çözülemedi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 16:20

Tarlada yürürken tarihi eser bulan insanlar sık sık gündeme geliyor. İngiltere’de yaşanan keşif ise oldukça dikkat çekici. Metal dedektörü kullanan adam, 1000 yıllık gizemli yüzük buldu. Üzerindeki runik yazılar hala çözülemedi. Uzmanlar keşfi bölgedeki en önemli buluntulardan sayıyor.

Dedektör sinyali verdi, ortaya 1000 yıllık gizem çıktı

49 yaşındaki Rafal Wesolowski, Mayıs 2024’te İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde tarlada metal dedektörüyle arama yaparken sıra dışı sinyal aldı. Toprağı kazdığında gümüş ve altın kaplama parmak yüzüğü ortaya çıktı. İlk anda ne olduğunu anlamasa da eline aldığı anda sıradan eser olmadığını fark etti.

Wesolowski, 'Tam olarak ne olduğunu bilmiyordum ama özel olduğunu hemen anladım' diyerek o anı anlattı. Yüzüğün bin yılı aşkın süredir kimse tarafından dokunulmamış olması keşfi daha da etkileyici hale getirdi. Uzmanlar tarafından incelenen eser, erken Orta Çağ dönemine tarihlendi ve bölgede kaydedilen en önemli arkeolojik buluntulardan biri olarak değerlendirildi.

Yüzükte soldan sağa ilerleyen 16 runik karakter bulunuyor. Yazının tam anlamı hala çözülemedi. Nottingham Üniversitesi uzmanları, metinde 'Udnan' adlı kişiye ait olabilecek ifade bulunduğunu düşünüyor. Bazı yorumlara göre yazı 'Udnan'ın yüzüğ' ya da 'Udnan yüzüğe sahip' anlamına gelebilir. Ancak uzmanlar kesin yorum yapmaktan kaçınıyor.

Sadece yüzük değil, kayıp bir topluluğun izleri olabilir

Yüzüğün gümüş üzerine altın kaplama olduğu ve ince işçilikle hazırlandığı belirtiliyor. 4,51 gram ağırlığında olan eser, 8. ile 10. yüzyıl arasına tarihleniyor. İç kısmında süsleme yer almıyor ancak yazı bandı çevresinde yükseltilmiş kenarlar dikkat çekiyor. Uzmanlar, yazının yüzük üretildikten sonra işlendiğini düşünüyor.

Araştırmalar sırasında aynı bölgede geç Anglo-Sakson dönemine ait toka da bulundu. Buluntular, bölgede daha önce bilinmeyen erken Orta Çağ yerleşimine işaret ediyor. Arkeolog Dr. Lisa Brundle, keşfin yüksek statüye sahip topluluk varlığına işaret edebileceğini belirtti. Hatta yazılı yüzük, okuryazar elit grup yaşadığı ihtimalini güçlendiriyor.

Runik yazılı yüzükler Britanya’da oldukça nadir görülüyor. Quadring’de bulunan eser, ülkede bilinen az sayıdaki örnek arasına girdi. Uzmanlar, yüzüğün aynı zamanda tılsım ya da koruyucu amaçla kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Keşif, erken Orta Çağ dönemine dair yeni soruların da kapısını araladı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
