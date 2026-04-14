Haberler
Kediler Neden Mamalarını Yarım Bırakır?

Gökçe Cici
14.04.2026 - 14:05

Kediler mama kabına koşarak gelir ama çoğu zaman tamamını yemez. Birkaç lokma sonrası uzaklaşır, sonra geri döner. Sahiplerin en çok merak ettiği davranışlardan biri tam olarak budur. Aç görünmelerine rağmen mamayı yarım bırakmaları dikkat çeker. Japon bilim insanları, yıllardır merak edilen davranışın arkasındaki nedeni araştırdı.

Tok oldukları için değil, kokusuna alıştıkları için bırakıyor olabilirler

Japonya'daki Iwate Üniversitesi'nden Masao Miyazaki liderliğindeki araştırma ekibi, kedilerin mama alışkanlıklarını anlamak için uzun süreli çalışma yürüttü. 3 ile 15 yaş arasındaki 12 sağlıklı kedinin katıldığı deneylerde, 16 saat aç bırakılan kedilere 10 dakikalık beslenme süresi tanındı ve ardından 10 dakikalık ara verildi. Döngü altı kez tekrarlandı. Araştırmacılar, aynı mama verildikçe kedilerin giderek daha az yediğini fark etti. Hatta çoğu kedi mama kabında belirgin miktarda yemek bırakmayı tercih etti.

Deneylerde farklı mama kokuları sunulduğunda iştahın yeniden arttığı gözlemlendi. İlginç olan nokta ise kedilere aynı mama verilmeye devam edilmesine rağmen yalnızca farklı kokunun iştahı artırmasıydı. Araştırmacılar, kedilerin mamaya değil, kokusuna alıştıklarını ve iştahın kokusal uyarana bağlı olarak değiştiğini belirtiyor. 

Physiology & Behavior dergisinde yayımlanan çalışma, kedilerin küçük porsiyonlar halinde sık sık yemek istemesinin ardındaki nedenlerden birinin de kokuya bağlı iştah değişimi olabileceğini ortaya koyuyor.

Kedilerin az az ve sık yemesinin arkasında bilimsel neden var

Araştırma sırasında kedilerin aynı kuru mamayı tekrar tekrar aldığında giderek daha az tükettiği görüldü. Ancak farklı mama türü ya da farklı koku sunulduğunda tüketim miktarı yeniden arttı. Hatta bazı durumlarda kediler, daha önce daha az tercih ettiği mamayı bile daha fazla yemeye başladı. 

Araştırmacılar, durumun 'kokuya alışma ve yeni kokuya tepki' mekanizmasıyla açıklanabileceğini söylüyor. İnsanlarda da aynı yemeğin tekrar edilmesi iştahı azaltabiliyor, kedilerde benzer etki daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor.

Araştırmayı yürüten Miyazaki, evcil hayvan sahiplerinin sıkça gözlemlediği davranışın aslında doğal olduğunu belirtiyor. Kediler hızlı tüketmek yerine gün içine yayarak yemeyi tercih ediyor. 

Yeni koku, iştahı yeniden tetikleyebiliyor. Araştırmacılar ayrıca hasta kedilerde iştah artırmak için mama kokusunu değiştirme yönteminin faydalı olabileceğini düşünüyor. Kedilerin mama kabını yarım bırakmasının ardında seçicilik değil, kokuya duyarlı iştah mekanizması yer alıyor olabilir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
