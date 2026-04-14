Kediler Neden Mamalarını Yarım Bırakır?

Araştırma sırasında kedilerin aynı kuru mamayı tekrar tekrar aldığında giderek daha az tükettiği görüldü. Ancak farklı mama türü ya da farklı koku sunulduğunda tüketim miktarı yeniden arttı. Hatta bazı durumlarda kediler, daha önce daha az tercih ettiği mamayı bile daha fazla yemeye başladı.

Araştırmacılar, durumun 'kokuya alışma ve yeni kokuya tepki' mekanizmasıyla açıklanabileceğini söylüyor. İnsanlarda da aynı yemeğin tekrar edilmesi iştahı azaltabiliyor, kedilerde benzer etki daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor.

Araştırmayı yürüten Miyazaki, evcil hayvan sahiplerinin sıkça gözlemlediği davranışın aslında doğal olduğunu belirtiyor. Kediler hızlı tüketmek yerine gün içine yayarak yemeyi tercih ediyor.

Yeni koku, iştahı yeniden tetikleyebiliyor. Araştırmacılar ayrıca hasta kedilerde iştah artırmak için mama kokusunu değiştirme yönteminin faydalı olabileceğini düşünüyor. Kedilerin mama kabını yarım bırakmasının ardında seçicilik değil, kokuya duyarlı iştah mekanizması yer alıyor olabilir.