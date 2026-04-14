article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikologlara Göre Başarılı İnsanları Ayıran Tek Özellik

Psikologlara Göre Başarılı İnsanları Ayıran Tek Özellik

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 12:30

Başarı çoğu zaman zeka ve yetenekle ilişkilendiriliyor. Ancak psikologlara göre tablo bundan çok farklı. Araştırmalar, başarılı insanları ayıran en önemli özelliğin azim olduğunu ortaya koyuyor. Grit olarak adlandırılan kavram, uzun vadeli hedeflere bağlı kalmayı ifade ediyor. Bilim insanları başarıya giden yolda grit'in belirleyici rol oynadığını söylüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

West Point Araştırması Başarıyı Tahmin Eden Gerçek Özelliği Ortaya Çıkardı

West Point Araştırması Başarıyı Tahmin Eden Gerçek Özelliği Ortaya Çıkardı

Duckworth'un en dikkat çeken çalışması ABD'nin prestijli askeri akademisi West Point'te gerçekleşti. Araştırmacı, akademiye yeni gelen öğrencilerin hangi özelliklerinin mezuniyet başarısını en iyi öngördüğünü incelemek istedi. Sonuçlar şaşırtıcıydı: SAT puanları, lise not ortalaması veya fiziksel fitness testleri değil, grit puanları akademik başarının en güçlü belirleyicisiydi.

Psikolojiye göre bu bulgu, eğitim sistemimizin temel varsayımlarını sorguluyor. 'Yetenek sizi başlattır ama sizi bitiren grit'tir' diyen Duckworth, geleneksel zeka testlerinin başarıyı tahmin etmedeki sınırlılıklarını ortaya koyuyor.

Grit'in Bilimsel Formülü: Tutku ve Azim

Grit'in Bilimsel Formülü: Tutku ve Azim

Duckworth'un geliştirdiği grit modeli iki temel bileşenden oluşuyor. İlki, uzun vadeli hedeflere yönelik tutku - kişinin belirli amaçlar üzerinde yıllarca odaklanabilme kapasitesi. İkincisi ise azim - zorluklarla karşılaştığında pes etmeme ve çabayı sürdürme kararlılığı.

Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan deneysel çalışmalarda, Duckworth yeteneğin başarı formülündeki yerini yeniden tanımladı. Araştırmalara göre yetenek önemsiz değil, ancak çaba faktörü başarı denkleminde iki kat daha ağırlıklı. 'Yetenek × Çaba = Beceri, Beceri × Çaba = Başarı' formülü, çabanın neden bu kadar kritik olduğunu matematiksel olarak açıklıyor.

Grit Geliştirilebilir Bir Özellik Olarak Öne Çıkıyor

Grit Geliştirilebilir Bir Özellik Olarak Öne Çıkıyor

Duckworth'un geliştirdiği Grit Ölçeği, kişilerin bu özelliğini ölçebilen geçerli bir araç haline geldi. Ölçek, 'Çok önemli bir amaç için yıllarca çalıştım' veya 'Başarısızlıklar beni hevesim kaybettirmez' gibi ifadeleri içeriyor. Stanford Üniversitesi'nden Carol Dweck'in 'growth mindset' kavramıyla güçlü bağlantılar bulundu.

Son araştırmalar umut verici: grit öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir özellik. Duckworth, bilinçli pratik metodunu öneriyor ve kısa vadeli hedeflerin uzun vadeli amaçlarla ilişkilendirilmesini vurguluyor. Psikologlara göre grit, başarıyı belirleyen en önemli özelliklerden biri olarak kabul ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın