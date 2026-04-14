Psikologlara Göre Başarılı İnsanları Ayıran Tek Özellik

Duckworth'un en dikkat çeken çalışması ABD'nin prestijli askeri akademisi West Point'te gerçekleşti. Araştırmacı, akademiye yeni gelen öğrencilerin hangi özelliklerinin mezuniyet başarısını en iyi öngördüğünü incelemek istedi. Sonuçlar şaşırtıcıydı: SAT puanları, lise not ortalaması veya fiziksel fitness testleri değil, grit puanları akademik başarının en güçlü belirleyicisiydi.

Psikolojiye göre bu bulgu, eğitim sistemimizin temel varsayımlarını sorguluyor. 'Yetenek sizi başlattır ama sizi bitiren grit'tir' diyen Duckworth, geleneksel zeka testlerinin başarıyı tahmin etmedeki sınırlılıklarını ortaya koyuyor.