Evrenin Sonu İçin Yeni Tarih Verildi: Beklenenden Daha Erken Gelebilir

Evrenin Sonu İçin Yeni Tarih Verildi: Beklenenden Daha Erken Gelebilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 10:41

Evren çoğu zaman sonsuz ve değişmez yapı gibi düşünülüyor. Büyük Patlama'dan sonra başlayan genişleme hala devam ediyor. Galaksiler, yıldızlar ve gezegenler aynı kozmik bütünün parçası gibi görünüyor. Ancak yeni araştırmalar farklı ihtimali ortaya koyuyor. Evrenin günün sonunda kendi kendini parçalayabileceği konuşuluyor.

Big Rip teorisi evrenin günün sonunda parçalanabileceğini söylüyor

Big Rip teorisi evrenin günün sonunda parçalanabileceğini söylüyor

Evrenin genişlemesi uzun süredir biliniyor. Ancak bazı teorilere göre genişleme yalnızca devam etmiyor, aynı zamanda hızlanıyor. Karanlık enerjinin giderek güçlenmesi halinde galaksiler, yıldız sistemleri ve hatta atomlar bile birbirinden kopabilir. Big Rip olarak bilinen teoriye göre genişleme öyle noktaya ulaşabilir ki evrendeki tüm yapı taşları parçalanabilir.

Şili Santiago Üniversitesi'nden Diego Castillo ve Fernando Méndez, ihtimali test etmek için matematiksel model geliştirdi. Modelde evren iki farklı bölgeye ayrıldı ve kuantum kütle çekimi etkileri hesaba katıldı. 

Belirsizlik ilkesi geniş ölçekte uygulandığında evrenin ölçülebilir minimum uzunluğa sahip olabileceği öne sürüldü. Hesaplamalar, genişlemenin belirli koşullarda aşırı hızlanabileceğini ve Big Rip benzeri senaryonun ortaya çıkabileceğini gösterdi.

Araştırmalar yalnızca parçalanma ihtimalini değil, zamanlamayı da gündeme getiriyor

Araştırmalar yalnızca parçalanma ihtimalini değil, zamanlamayı da gündeme getiriyor

Daha önce bazı tahminler evrenin sonunun akıl almaz derecede uzak gelecekte gerçekleşeceğini öne sürüyordu. Ancak Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'nden üç araştırmacının Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dergisinde yayımlanan çalışması, farklı tahmini ortaya koydu. Araştırmaya göre evrenin sonu yaklaşık 10⁷⁸ yıl sonra gerçekleşebilir. Başka ifadeyle 1 sayısının ardından 78 sıfır bulunan inanılmaz uzun zaman dilimi.

Araştırmacılar ayrıca deformasyon parametrelerinin süreci etkileyebileceğini belirtiyor. Parametre değerleri büyüdükçe parçalanma süreci daha erken başlayabiliyor. Daha düşük değerler ise süreci çok daha ileri tarihlere taşıyabiliyor. 

Madde ve kütle çekimin hesaba katılması halinde sonuçların değişebileceği de vurgulanıyor. Madde, genişlemeyi yavaşlatabilir veya hızlandırabilir. Evrenin kaderi hala belirsizliğini koruyor. Ancak ortaya çıkan tablo, evrenin sonsuza kadar sabit kalmayabileceğini gösteriyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
