Evrenin Sonu İçin Yeni Tarih Verildi: Beklenenden Daha Erken Gelebilir

Evrenin genişlemesi uzun süredir biliniyor. Ancak bazı teorilere göre genişleme yalnızca devam etmiyor, aynı zamanda hızlanıyor. Karanlık enerjinin giderek güçlenmesi halinde galaksiler, yıldız sistemleri ve hatta atomlar bile birbirinden kopabilir. Big Rip olarak bilinen teoriye göre genişleme öyle noktaya ulaşabilir ki evrendeki tüm yapı taşları parçalanabilir.

Şili Santiago Üniversitesi'nden Diego Castillo ve Fernando Méndez, ihtimali test etmek için matematiksel model geliştirdi. Modelde evren iki farklı bölgeye ayrıldı ve kuantum kütle çekimi etkileri hesaba katıldı.

Belirsizlik ilkesi geniş ölçekte uygulandığında evrenin ölçülebilir minimum uzunluğa sahip olabileceği öne sürüldü. Hesaplamalar, genişlemenin belirli koşullarda aşırı hızlanabileceğini ve Big Rip benzeri senaryonun ortaya çıkabileceğini gösterdi.