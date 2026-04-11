Haberler
Yaşam
Dünyanın En Yüksek Başkentinde Yaşamak Sandığınızdan Çok Daha Zor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
Bolivya’nın başkenti La Paz, deniz seviyesinden 3.650 metre yüksekte yer alıyor. Şehre gelen ziyaretçiler ilk günlerde baş ağrısı ve halsizlik yaşayabiliyor. Rakım yüksekliği günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. Hava sıcaklığı aynı gün içinde sert şekilde değişebiliyor. Buna rağmen şehir, manzaraları ve kültürüyle ziyaretçileri şaşırtmayı başarıyor.

La Paz’da sabah baş ağrısıyla başlıyor, gün içinde hava bile sürpriz yapıyor

La Paz’a gelen birçok kişi sabah saatlerinde sersemlik ve baş ağrısıyla uyanıyor. 3.650 metre yükseklikte oksijen oranı düşük olduğu için vücut alışmakta zorlanıyor. Yüksek irtifa rahatsızlığı yaşayan ziyaretçiler genellikle 

'Sorojchi' adı verilen aspirin, kafein ve farklı bileşenler içeren ilaçlara yöneliyor. Şehirde yürümek bile alışkın olmayanlar için yorucu hale geliyor. Kahvaltıya ulaşana kadar bile halsizlik hissi devam edebiliyor.

Hava koşulları da en az rakım kadar şaşırtıcı. Gece sıcaklık sıfırın altına düşerken, gündüz saatlerinde güneş etkisiyle hava 16 dereceye kadar çıkabiliyor. Sabah kalın kıyafetlerle dışarı çıkanlar, öğle saatlerinde çantalarında taşıdıkları montlarla dolaşmak zorunda kalıyor. 

Güneş ışınlarının yakın hissedilmesi sıcaklık algısını daha da değiştiriyor. La Paz tam anlamıyla gün içinde bile sürprizlerle dolu şehir olarak öne çıkıyor.

Manzaralar büyülüyor, ulaşım sistemi ise şehrin karakterini belirliyor

La Paz’ı farklı kılan unsurlardan biri dağların arasına kurulu yapısı. Kırmızı tuğlalı evler dik yamaçlara sıkışmış şekilde yükseliyor. Arka planda And Dağları’nın zirveleri manzarayı tamamlıyor. 

Şehri izlemek isteyenlerin uğrak noktalarından biri Mirador Killi Killi. Şehir, tepeden bakıldığında adeta devasa amfi tiyatroyu andırıyor. Sokaklarda dolaşırken dar yollar, hareketli meydanlar ve yerel halkın günlük yaşamı dikkat çekiyor.

Şehirde ulaşımın en dikkat çeken unsuru ise teleferik sistemi. Mi Teleférico adı verilen teleferik hattı 2012 yılında başlatılan projeyle hayata geçirildi. Yaklaşık 234 milyon dolarlık yatırım sonucu kurulan sistem, La Paz ile komşu şehir El Alto arasındaki yolculuğu bir saatten 15 dakikaya kadar düşürdü. Günlük yaşamın parçası haline gelen teleferikler, aynı zamanda şehrin manzarasını izlemek isteyen turistler için de en popüler deneyimlerden biri haline geldi.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
