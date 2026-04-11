Dünyanın En Yüksek Başkentinde Yaşamak Sandığınızdan Çok Daha Zor

La Paz’a gelen birçok kişi sabah saatlerinde sersemlik ve baş ağrısıyla uyanıyor. 3.650 metre yükseklikte oksijen oranı düşük olduğu için vücut alışmakta zorlanıyor. Yüksek irtifa rahatsızlığı yaşayan ziyaretçiler genellikle

'Sorojchi' adı verilen aspirin, kafein ve farklı bileşenler içeren ilaçlara yöneliyor. Şehirde yürümek bile alışkın olmayanlar için yorucu hale geliyor. Kahvaltıya ulaşana kadar bile halsizlik hissi devam edebiliyor.

Hava koşulları da en az rakım kadar şaşırtıcı. Gece sıcaklık sıfırın altına düşerken, gündüz saatlerinde güneş etkisiyle hava 16 dereceye kadar çıkabiliyor. Sabah kalın kıyafetlerle dışarı çıkanlar, öğle saatlerinde çantalarında taşıdıkları montlarla dolaşmak zorunda kalıyor.

Güneş ışınlarının yakın hissedilmesi sıcaklık algısını daha da değiştiriyor. La Paz tam anlamıyla gün içinde bile sürprizlerle dolu şehir olarak öne çıkıyor.