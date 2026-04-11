Feminist Bilinçlerinin Oluştuğu Anı Paylaşan Kadın Kullanıcılar

Cocukken erkeklerin başköşede gırgır samata ve cay keyfi yaptigi, kadınlarin ise once onlara hizmet edip sonra mutfak köşesinde ya da yerde yemek yedigini farkedip feminist bilincin bir tercih degil,haksizliga karsi bir refleks oldugunu ilk kez anladigim o bayram günü pic.twitter.com/rPiTiSqHFl