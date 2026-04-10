Psikologlara Göre Yaratıcılığın Zirve Yaptığı Günün Saati

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 12:36

Yaratıcı fikirlerin en verimli saatlerde ortaya çıktığı düşünülür. Ancak psikoloji araştırmaları tam tersini söylüyor. En iyi fikirler çoğu zaman zihinsel yorgunluk yaşanan anlarda geliyor. Beynin filtre mekanizması zayıfladığında farklı bağlantılar kurulabiliyor. Psikologlara göre yaratıcılığın zirve yaptığı saatler, çoğu kişinin beklediğinden farklı.

Psikologlara göre yaratıcılık en yorgun olunan saatlerde artıyor

Albion College'dan psikolog Mareike Wieth'in 2011 yılında yürüttüğü araştırma, yaratıcılıkla ilgili bilinenleri tersine çeviriyor. Araştırmaya göre sabah tipi insanlar öğleden sonra geç saatlerde, akşam tipi insanlar ise sabah saatlerinde daha yaratıcı çözümler üretiyor. Yani zihinsel performansın yüksek olduğu saatler ile yaratıcı düşüncenin zirve yaptığı saatler birbirinden farklı.

Psikologlara göre yorgunluk sırasında beynin mantıksız görülen fikirleri eleyen mekanizması zayıflıyor. Normalde filtrelenen alışılmadık düşünceler, zihinsel yorgunluk sırasında daha kolay ortaya çıkıyor. Bu durum da farklı bağlantılar kurulmasına ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Yorgun beyinler "aha" anlarını daha sık yaşıyor

Araştırmalar, yaratıcılığın çoğu zaman içgörü anlarıyla ortaya çıktığını gösteriyor. Stanford Üniversitesi'nden bilişsel psikolog John Kounios'un çalışmaları da bu durumu destekliyor. Zihinsel yorgunluk yaşayan beyin, alışılmış düşünce kalıplarından uzaklaşarak farklı çözüm yolları geliştirebiliyor.

Psikologlara göre 'aha' anları genellikle zihnin gevşediği anlarda ortaya çıkıyor. Yoğun şekilde düşünülen problemler, mola verildiğinde ya da zihinsel yorgunluk yaşandığında çözülebiliyor. Bu süreçte beynin varsayılan mod ağı daha aktif hale geliyor ve yaratıcı bağlantılar kurmak kolaylaşıyor.

Kronotipe göre yaratıcı saatler değişiyor

Araştırmalar yaratıcılığın kişiden kişiye değiştiğini gösteriyor. Sabah erken saatlerde enerjik olan kişiler için yaratıcı fikirlerin öğleden sonra ortaya çıkması daha olası. Gece aktif olan kişiler için ise sabah saatleri yaratıcılık açısından daha verimli olabiliyor.

Psikologlara göre yaratıcı işler planlanırken kronotip dikkate alınmalı. Zihinsel olarak en yorgun hissedilen saatler, yeni fikir üretmek için avantaj sağlayabiliyor. Bu durum yaratıcılığın yalnızca zeka ile değil, zamanlama ve biyolojik ritimlerle de yakından ilişkili olduğunu gösteriyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
