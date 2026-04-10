Psikologlara Göre Yaratıcılığın Zirve Yaptığı Günün Saati

Albion College'dan psikolog Mareike Wieth'in 2011 yılında yürüttüğü araştırma, yaratıcılıkla ilgili bilinenleri tersine çeviriyor. Araştırmaya göre sabah tipi insanlar öğleden sonra geç saatlerde, akşam tipi insanlar ise sabah saatlerinde daha yaratıcı çözümler üretiyor. Yani zihinsel performansın yüksek olduğu saatler ile yaratıcı düşüncenin zirve yaptığı saatler birbirinden farklı.

Psikologlara göre yorgunluk sırasında beynin mantıksız görülen fikirleri eleyen mekanizması zayıflıyor. Normalde filtrelenen alışılmadık düşünceler, zihinsel yorgunluk sırasında daha kolay ortaya çıkıyor. Bu durum da farklı bağlantılar kurulmasına ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.