Zihninizi Rahat Bırakmayan Yarım İşlerin Nedeni Ortaya Çıktı

Zeigarnik Etkisi, tamamlanmamış görevlerin tamamlananlara göre daha fazla hatırlanması eğilimi olarak biliniyor. 1927 yılında Rus psikolog Bluma Zeigarnik tarafından yapılan gözlemle ortaya çıktı. Berlin’de kafede oturan Zeigarnik, garsonların ödenmemiş siparişleri çok daha iyi hatırladığını fark etti. Hesap ödendiği anda ise detaylar adeta hafızadan siliniyordu.

Gözlem, psikoloji tarihinin en ilginç keşiflerinden birine dönüştü. Zeigarnik ardından katılımcılara bulmaca çözme ve el işi görevleri verdi. Bazı görevlerin tamamlanmasına izin verildi, bazıları ise yarıda kesildi.

Sonuç oldukça çarpıcıydı. Katılımcılar yarım bırakılan görevleri, tamamlanan görevlerden yüzde 90 daha fazla hatırladı. İnsan zihni, tamamlanmamış işleri adeta açık dosya gibi saklıyordu.