İspanya’daki 40 Kişilik Köy Ücretsiz Konut ve İş Veriyor!

İspanya'nın Arenillas köyü, nüfus kaybını durdurmak için yeni sakinler arıyor. Yerel yönetim, köye taşınacak aileye tamamen yenilenmiş konut sağlıyor. Bununla birlikte köyün sosyal merkezi olan barın işletilmesi için iş imkânı da sunuluyor. Köyde sosyal yaşamın merkezi sayılan bar, yeni taşınacak aileye gelir kapısı oluşturuyor.

Ancak köy barının geliri büyük kazanç sağlamayabilir. Bu nedenle ücretsiz konut imkanı, düşük gelir ihtimalini dengeleyen teşvik olarak görülüyor. Ayrıca köyde devam eden yenileme projelerinde çalışmak isteyenler için inşaat ve bakım işleri de bulunuyor. Böylece köye taşınan aile yalnızca yaşam alanına değil, köyün gelişimine katkı sağlayacak fırsata da sahip oluyor.