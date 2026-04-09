İspanya’daki 40 Kişilik Köy Ücretsiz Konut ve İş Veriyor!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 15:02

İspanya’nın Soria bölgesinde yer alan küçük Arenillas köyü, nüfus kaybıyla mücadele ediyor. Köyde yaşayan kişi sayısı yalnızca 40 civarında. Yerel yönetim ise köyü canlandırmak için dikkat çeken adım attı. Yeni taşınacak ailelere ücretsiz konut ve iş imkanı sunuluyor. Amaç, köy yaşamını yeniden hareketlendirmek ve geleceği garanti altına almak.

Ücretsiz ev, garantili iş... Köy hayatına yeni bir başlangıç fırsatı

İspanya'nın Arenillas köyü, nüfus kaybını durdurmak için yeni sakinler arıyor. Yerel yönetim, köye taşınacak aileye tamamen yenilenmiş konut sağlıyor. Bununla birlikte köyün sosyal merkezi olan barın işletilmesi için iş imkânı da sunuluyor. Köyde sosyal yaşamın merkezi sayılan bar, yeni taşınacak aileye gelir kapısı oluşturuyor.

Ancak köy barının geliri büyük kazanç sağlamayabilir. Bu nedenle ücretsiz konut imkanı, düşük gelir ihtimalini dengeleyen teşvik olarak görülüyor. Ayrıca köyde devam eden yenileme projelerinde çalışmak isteyenler için inşaat ve bakım işleri de bulunuyor. Böylece köye taşınan aile yalnızca yaşam alanına değil, köyün gelişimine katkı sağlayacak fırsata da sahip oluyor.

Sakin hayatın cazibesi var... Ama bazı zorluklar da bekliyor

Arenillas, dağ manzaraları ve huzurlu atmosferiyle şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için dikkat çekici seçenek sunuyor. Nisan ayında ortalama 24 derece sıcaklık, sakin yaşam temposu ve düşük yaşam maliyeti köyün öne çıkan avantajları arasında yer alıyor. Geleneksel festivaller ise sosyal hayatı hareketlendiren önemli detaylar arasında bulunuyor.

Öte yandan köy yaşamının bazı zorlukları da var. En yakın okul yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yerel yönetim, çocuklar için ücretsiz servis hizmeti sağlıyor. Sağlık hizmetleri sınırlı düzeyde sunulurken daha kapsamlı ihtiyaçlar için çevre kasabalara gitmek gerekiyor. Toplu taşıma seçenekleri ise oldukça kısıtlı.

40 kişilik köy hayalet kasabaya dönüşmesin diye harekete geçti

Arenillas, “Boşalan İspanya” olarak bilinen nüfus kaybı sorunundan etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Genç nüfusun şehir merkezlerine taşınması, köyün geleceğini riske atıyor. Yerel yönetim, eski okul ve doktor binası gibi terk edilmiş yapıları modern konutlara dönüştürerek yeni yaşam alanları oluşturdu.

Başvurular için bazı şartlar da bulunuyor. Öncelik, okul çağında çocuk sahibi ailelere veriliyor. Amaç, eğitim servisinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve köyde uzun vadeli nüfus dengesi oluşturmak. Avrupa dışından başvuracak adayların ise İspanya’da geçerli oturma ve çalışma iznine sahip olması gerekiyor. Programın büyük ilgi gördüğü ve 100’den fazla başvuru alındığı belirtiliyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
