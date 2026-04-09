Komşu Ülkenin Adasında Araba Yasak: Ulaşım Eşekle Sağlanıyor

Hydra’nın en dikkat çeken özelliği motorlu araç yasağı. Otomobil, motosiklet, hatta bisiklet bile adada kullanılmıyor. Sokaklar dar, yollar taş basamaklardan oluşuyor. Ulaşım yürüyerek, eşeklerle ya da deniz taksileriyle sağlanıyor. Hydra’da trafik sıkışıklığı denildiğinde ise üç eşek ve bekleyen balıkçıdan oluşan manzara akla geliyor.

Limana gelen yükler, bavullar ve günlük ihtiyaçlar eşeklerle taşınıyor. Küvet, su bidonları, market alışverişi hatta otel eşyaları bile katırların sırtında taşınabiliyor. Arkalarında yürüyen görevliler ise hayvanların bıraktığı izleri temizlemekle sorumlu. Hydra’da ulaşım, modern araçlardan uzak ama şaşırtıcı derecede düzenli ilerliyor.