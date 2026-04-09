Komşu Ülkenin Adasında Araba Yasak: Ulaşım Eşekle Sağlanıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 13:50

Yunanistan’ın Hydra Adası, modern dünyadan kopmuş nadir yerlerden biri. Adada motorlu araç kullanmak yasak. Gürültü yok, trafik yok, egzoz kokusu yok. Ulaşım ise eşekler ve teknelerle sağlanıyor. Hydra, ziyaret edenleri zamanın yavaş aktığı farklı atmosfere davet ediyor.

Adada araba yok, hatta bisiklet bile yasak

Hydra’nın en dikkat çeken özelliği motorlu araç yasağı. Otomobil, motosiklet, hatta bisiklet bile adada kullanılmıyor. Sokaklar dar, yollar taş basamaklardan oluşuyor. Ulaşım yürüyerek, eşeklerle ya da deniz taksileriyle sağlanıyor. Hydra’da trafik sıkışıklığı denildiğinde ise üç eşek ve bekleyen balıkçıdan oluşan manzara akla geliyor.

Limana gelen yükler, bavullar ve günlük ihtiyaçlar eşeklerle taşınıyor. Küvet, su bidonları, market alışverişi hatta otel eşyaları bile katırların sırtında taşınabiliyor. Arkalarında yürüyen görevliler ise hayvanların bıraktığı izleri temizlemekle sorumlu. Hydra’da ulaşım, modern araçlardan uzak ama şaşırtıcı derecede düzenli ilerliyor.

Ünlülerin keşfettiği, sanatçıların yerleştiği ada

Hydra uzun zamandır keşfedilmemiş sayılmıyor. 1956 yılında Sophia Loren’in rol aldığı Boy on a Dolphin filmi, adayı uluslararası sahneye taşıdı. 1960’lardan sonra sanatçılar, yazarlar ve ünlüler Hydra’ya gelmeye başladı. Sessiz atmosfer, yaratıcılık arayan isimler için ilham kaynağı haline geldi.

Kanadalı şarkıcı Leonard Cohen de Hydra’da yaşayan isimlerden. Ünlü sanatçı Bird on the Wire şarkısını adada yazdı. Cohen’in yaşadığı evin bulunduğu sokağa ismi verildi. Sokak isimleri pek kullanılmasa da Hydra’da kaybolmak, ziyaretçilerin en sevdiği deneyimlerden sayılıyor.

Hydra’da hayat yavaş akıyor, zaman adeta duruyor

Hydra’da yaşam denizle iç içe ilerliyor. Limanda demirleyen yatlar, adanın turizm ekonomisini canlı tutuyor. Gün içinde ziyaretçiler sahil boyunca yürüyüş yapıyor, küçük kafelerde vakit geçiriyor ve dar sokaklarda kayboluyor. Hydra’nın en büyük cazibesi, plansız dolaşırken karşılaşılan manzaralar.

Akşam saatlerinde ise ada daha da sakinleşiyor. Balıkçı köyü Kaminia’da gün batımı izleniyor, tavernalarda uzo eşliğinde yemek yeniyor. Limana geri dönüldüğünde satranç oynayanlar, sokaklarda dolaşan kediler ve sohbet eden yerel halk dikkat çekiyor. Hydra, modern dünyanın hızından uzaklaşmak isteyenler için farklı deneyim sunuyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
