Kapıların ve Kiltilerin Olmadığı Hint Köyü: 300 Yıldır Hırsızlık Korkusu Yok

Kapıların ve Kiltilerin Olmadığı Hint Köyü: 300 Yıldır Hırsızlık Korkusu Yok

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 11:03

Hindistan’da kapısız evlerin olduğu bir köy olduğunu duymuş muydunuz? Üstelik insanlar para ve altınlarını bile ortada bırakıyor. Buna rağmen yıllarca hırsızlık yaşanmadığı söyleniyor. Köy halkı tüm güvenliği ilahi korumaya bağlıyor. İşte Shani Shingnapur’un şaşırtan hikayesi...

300 yıl önce bulunan gizemli taş her şeyi değiştirdi

300 yıl önce bulunan gizemli taş her şeyi değiştirdi

Efsaneye göre yaklaşık 300 yıl önce şiddetli yağmur ve sel sonrası Panasnala Nehri kıyısına siyah dev bir taş sürüklendi. Köylüler 1,5 metre uzunluğundaki taşı sopayla kontrol ettiğinde taştan kan sızdığı iddia edildi. Aynı gece köy liderinin rüyasına Satürn tanrısı Shani’nin girdiği ve taşın kendisine ait olduğunu söylediği anlatılıyor.

Shani’nin köylülerden tek isteği oldukça dikkat çekiciydi. Taşın üstünün kapatılmaması ve açık alanda kalması gerektiğini söyledi. Böylece köyü gözetebileceğini belirtti. Köylüler taşı köy meydanına yerleştirdi ve Shani’nin kendilerini koruyacağına inandı. Ardından evlerde kapı ve kilit kullanma geleneği tamamen ortadan kalktı.

Köyde evlerde kapı bulunmuyor.

Köyde evlerde kapı bulunmuyor.

En fazla köpeklerin içeri girmemesi için geçici tahta paneller kullanılıyor. Mücevherler, nakit para ve değerli eşyalar ortada bırakılıyor. Buna rağmen köy halkı kendini güvende hissediyor. Hatta köy meydanındaki umumi tuvaletlerde bile yalnızca perde kullanılıyor.

Gelenek yeni yapılara da uygulanıyor. 2011 yılında açılan Hindistan’ın ilk kilitsiz banka şubesi Shani Shingnapur’da yer alıyor. Polis karakolu ise 2015 yılında açıldı ve uzun süre resmi şikayet alınmadığı söyleniyor. Köy halkı evden ayrılırken komşularından bile evi kontrol etmesini istemiyor. Çünkü hırsızlık yapanların kör olacağına ya da yıllarca kötü şans yaşayacağına inanılıyor.

Efsane devam ediyor ama şüpheler de artıyor

Efsane devam ediyor ama şüpheler de artıyor

Shani Shingnapur köyü her gün yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırlıyor. Başlangıçta küçük olan alan zamanla büyük bir tapınağa dönüştü. Hindistan’ın farklı bölgelerinden gelen insanlar köyün ilginç geleneğini görmek istiyor. Yıllarca hırsızlık yaşanmadığı söylense de 2010 ve 2011 yıllarında bazı hırsızlık iddiaları ortaya çıktı.

Şüpheciler suç oranının düşüklüğünü köyün uzak konumuna bağlıyor. Günümüzde bazı köylüler güvenlik amacıyla kapı ve kilit takmak istiyor. Ancak çoğunluk geleneğin sürmesini savunuyor. Shani’nin köyü korumaya devam edeceğine inananlar, kapısız ev geleneğinin yüzlerce yıl daha sürmesini umut ediyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
