Kapıların ve Kiltilerin Olmadığı Hint Köyü: 300 Yıldır Hırsızlık Korkusu Yok

Efsaneye göre yaklaşık 300 yıl önce şiddetli yağmur ve sel sonrası Panasnala Nehri kıyısına siyah dev bir taş sürüklendi. Köylüler 1,5 metre uzunluğundaki taşı sopayla kontrol ettiğinde taştan kan sızdığı iddia edildi. Aynı gece köy liderinin rüyasına Satürn tanrısı Shani’nin girdiği ve taşın kendisine ait olduğunu söylediği anlatılıyor.

Shani’nin köylülerden tek isteği oldukça dikkat çekiciydi. Taşın üstünün kapatılmaması ve açık alanda kalması gerektiğini söyledi. Böylece köyü gözetebileceğini belirtti. Köylüler taşı köy meydanına yerleştirdi ve Shani’nin kendilerini koruyacağına inandı. Ardından evlerde kapı ve kilit kullanma geleneği tamamen ortadan kalktı.