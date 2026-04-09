1961'den Beri Benzinli Araçların Yasak Olduğu Kasaba: Trafik ve Gürültü Yok

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 10:37

Gürültüsüz şehir hayali çoğu insan için imkansız gibi görünüyor. Trafik, egzoz dumanı ve kalabalık artık şehir hayatının parçası. Fakat İsviçre’de tam tersi bir yer var. 1961 yılından beri benzinli araçların yasaklandığı Zermatt, sessizliğiyle dikkat çekiyor. Temiz hava, sakin sokaklar ve dağ manzarasıyla adeta başka dünyayı andırıyor.

1961’den beri benzinli araç yasak, ulaşım tamamen elektrikli

İsviçre’nin Matterhorn Dağı eteklerinde yer alan Zermatt, ulaşım konusunda dünyada nadir görülen kurallara sahip. 1961 yılından beri benzinli araçların kasabaya girmesine izin verilmiyor. Modernleşme kaçınılmaz hale geldiğinde ise çözüm elektrikli araçlar olmuş.

Kasabada özel araç kullanımı hala yasak. İşletmelerin elektrikli araç kullanabilmesi için sıkı kurallara uyması gerekiyor. Dar sokaklarda küçük elektrikli taksiler, servis araçları, ambulanslar ve polis araçları hizmet veriyor. Zermatt’a gelen ziyaretçiler ise araçlarını kasaba dışında bırakmak zorunda. Devam eden yolculuk tren veya elektrikli otobüslerle tamamlanıyor.

Sokakların dar yapısı da geçmişin izlerini taşıyor. At arabalarına göre planlanan yollar, günümüzde elektrikli araçlara ev sahipliği yapıyor. Gürültüsüz ulaşım sayesinde kasabada alışılmadık derecede sakin atmosfer hakim.

Trafik gürültüsünün olmadığı nadir yerlerden biri

Zermatt’ta en dikkat çeken detaylardan biri sessizlik. Büyük şehirlerde sürekli arka planda duyulan trafik uğultusu burada yok. Özellikle gece saatlerinde kasaba neredeyse tamamen sessizliğe bürünüyor.

Temiz hava da kasabanın en önemli özelliklerinden. Dağların arasında yer alan Zermatt’ta egzoz dumanı bulunmuyor. Bu nedenle yürüyüş yapmak, sokaklarda vakit geçirmek veya alışveriş yapmak farklı deneyime dönüşüyor. Bahnhofstrasse boyunca yürüyüş yapan ziyaretçiler araç gürültüsü olmadan kasabayı keşfedebiliyor.

Elektrikli araç kullanımının yaygın olması da çevre dostu yaşamı destekliyor. İsviçre’nin enerji üretiminin büyük kısmının hidroelektrik ve nükleer kaynaklardan sağlanması karbon salımını oldukça düşürüyor. Böylece kasaba, sürdürülebilir yaşam konusunda örnek gösterilen yerlerden biri haline geliyor.

Yazın bile kayak yapılabilen, manzarasıyla büyüleyen kasaba

Zermatt yalnızca araçsız sokaklarıyla değil, doğasıyla da dikkat çekiyor. Theodul Buzulu sayesinde yıl boyunca kayak yapılabiliyor. Avrupa’nın en yüksek kayak alanlarından biri olarak bilinen bölge, İsviçre, İtalya ve Fransa manzarasını aynı noktadan görme fırsatı sunuyor.

Yaklaşık 3 bin metreyi aşan platformlardan 38 dağ zirvesi ve 14 buzul aynı anda görülebiliyor. Ayrıca buzulların içine oyulmuş dünyanın en yüksek Glacier Palace’ı da kasabada yer alıyor. Yaz aylarında ise 5-Seenweg yürüyüş rotası doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Beş göl manzarası eşliğinde Matterhorn görüntüsü kasabanın en etkileyici deneyimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Zermatt’ta zaman yavaş akıyor. Gürültüden uzak sokaklar, temiz dağ havası ve etkileyici manzaralar kasabayı modern dünyanın karmaşasından uzak kaçış noktası haline getiriyor. Sessizlik, doğa ve sürdürülebilir yaşamın birleştiği nadir yerlerden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
