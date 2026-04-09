1961'den Beri Benzinli Araçların Yasak Olduğu Kasaba: Trafik ve Gürültü Yok

Zermatt’ta en dikkat çeken detaylardan biri sessizlik. Büyük şehirlerde sürekli arka planda duyulan trafik uğultusu burada yok. Özellikle gece saatlerinde kasaba neredeyse tamamen sessizliğe bürünüyor.

Temiz hava da kasabanın en önemli özelliklerinden. Dağların arasında yer alan Zermatt’ta egzoz dumanı bulunmuyor. Bu nedenle yürüyüş yapmak, sokaklarda vakit geçirmek veya alışveriş yapmak farklı deneyime dönüşüyor. Bahnhofstrasse boyunca yürüyüş yapan ziyaretçiler araç gürültüsü olmadan kasabayı keşfedebiliyor.

Elektrikli araç kullanımının yaygın olması da çevre dostu yaşamı destekliyor. İsviçre’nin enerji üretiminin büyük kısmının hidroelektrik ve nükleer kaynaklardan sağlanması karbon salımını oldukça düşürüyor. Böylece kasaba, sürdürülebilir yaşam konusunda örnek gösterilen yerlerden biri haline geliyor.